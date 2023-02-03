نصائح لاختيار عطر ك في الشتاء.. «ابتعدي عن الكولونيا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعد العطور من الأشياء الأساسية التي توجد في حقيبة كل امرأة، فلا يمكن الاستغناء عنها لأنها من الأشياء التي تعبر عن ذوقها وشخصيتها، وتسهيلًا عليك سنوفر لكي كيفية اختيار نوع عطرك في فصل الشتاء بـ4 خطوات بسيطة حسب ما عرض على موقع «wikihow».

يكون العطر ثقيلًا

تتلاشى رائحة العطر بشكل أسرع من على بشرتك في الأشهر الباردة، ذلك لجفاف بشرتك وعدم وجود الزيوت الكافية لالتصاق العطر بها، فيفضل اختيار العطور الثقيلة، ويساعدك هذا على أن تدوم رائحة العطر عليك لأطول فترة ممكنه.

انتبهي لمكونات العطر

يتكون العطر من الروائح العليا والمكونات الوسطى والأساسية، ويعد أثقل جزء في العطر هو المكونات الأساسية في حين أن العليا تتلاشى بسرعة، ويعد أبرز الأساسية هي رائحة الفانيليا وخشب الصندل.

اختاري ماء العطر بدلاً من الكولونيا

يجب استخدام الروائح الأكثر كثافة في فصل الشتاء، فيفضل الابتعاد عن ماء الكولونيا لأن تركيز رائحتها يكون حوالي 5%، بينما ماء العطر يكون تركيزه أعلى بين ال15 وال18% ، لأنه ويكون اثقل من الكلونيا وماء التواليت أيضًا وأخف من العطور، مما تجعل رائحة العطر تأثيرها اقوى مما هي عليه في فصل الصيف