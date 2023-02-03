طريقة عمل الفشار بالكراميل والشوكولاتة.. «قلبي السكر علشان ميتحرقش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند مشاهدة الأفلام أو المباريات أو الجلوس مع العائلة والأصدقاء، تحتاج إلى تناول التسالي والحلويات مثل اللب والسوداني والحلويات، ويعد الفشار من أسهل الأشياء والأوفر في تكلفتها، إلى جانب توافرها في أغلب خزانات تخزين الحبوب الخاصة بنا، تتعدد طرق عمله والتي تكون مالحة أو حلوة، وفي هذا الموضوع سنوفر لكي طريقة عمل الفشار بالكراميل والشوكولاته، على حسب الشيف، غادة جميل، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات الفشار بالكراميل والشوكولاتة

لعمل الفشار بالكراميل والشوكولاته ستحتاجين إلى:

ربع كيلو ذرة فشار

زيت

كوب سكر

ماء

كوب ونصق من الكريمة

كوب من الزبدة

2 بار شوكولاتة

طريقة تحضير الفشار بالكراميل والشوكولاتة

في حلة وسط ضعي ذرة الفشار مع الزيت وأتركيه حتى ينضج، ثم ضغيه في إناء غويط ودعيه، بعد ذلة ضيفي في طاسة علي النار الزبدة مع السكر وأتركيها حتى تذوب، لكن أحرصي على تقليبها بشكل مستمر تجنبًا لاحتراقها أو أن تأخذ طعم مر، وأثناء إذابة السكر ضعي في إناء غويط الشوكولاته وقومي بإذابتها على حمام البخار، وبعد أن تذوب السكر مع الزبدة ضعي الكريمة عليها، ثم ضيفي الشوكولاته الذائبة وقلبيهم جيدًا، قسمي كمية الفشار إلى نصفين وضعي في أحدهم خليط الشوكولاته وقلبيه حتى يغطي حبات الفشار، وبعد ذلك ضعي عليه النصف الأخر وقلبيه، علي ورق الزبدة ضعي الفشار وأتركيه في التلاجة لمده ساعة، ويقدم باردًا.