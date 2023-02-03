الامارات | نسخة نادرة من القرآن الكريم هدية أميركية لمكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات نسخة نادرة مترجمة للقرآن الكريم وصادرة في عام 1764 ليتم عرضها بشكل دائم في مكتبة محمد بن راشد ضمن معرض «ذخائر المكتبة»، والذي يضم مجموعات تاريخية وكنوزاً نادرة من حضارات العالم. وجاء هذا التبرع، خلال حفل رسمي ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، واستلم النسخة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، محمد المر. وتم عرض هذه النسخة النادرة من القرآن الكريم لأول مرة خارج الولايات المتحدة في الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي؛ وتشتمل النسخة على مجلدين وتُعتبر طبعة ثانية من الترجمة الصادرة في عام 1734 للمستشرق الإنجليزي جورج سيل.

وقال محمد المر «يحتضن معرض الذخائر في مكتبتنا العديد من المخطوطات الدينية النادرة والرسائل الطبية الشافية والأطالس التاريخية ونسخة القرآن الكريم المترجمة والنادرة، ستشكل إضافة قوية ومهمة تنضم إلى مجموعة من أروع الأعمال والمؤلفات الإنسانية التي تروي قصة عقود من المعرفة والحضارة في معرض الذخائر». ترسخ النسخة رمزاً قوياً للديانة الإسلامية في الولايات المتحدة وتجلّت أهميته التاريخية في الأعوام الأخيرة، عندما طلب مشرعون مسلمون أميركيون، انتخبوا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، بأن يؤدوا قسمهم على هذا المصحف، المترجم للغة الإنجليزية.