نصائح مهمة لتجنب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون في المنزل.. التهوية أساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

عندما تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام أنظمة التدفئة المنزلية لساعات، وهو ما يزيد من خطر التعرض لحدوث إصابات التسمم بأول أكسيد الكربون، نتيجة لإمكانية تسربه في غضون لحظات عند الإغفال عن إغلاق تلك الأجهزة خاصة وقت النوم.

وينتج غاز أول أكسيد الكربون من الأدخنة التي تنتجها الأفران، وسخانات الكيروسين، والمدفأة، والمواقد، ونطاقات الغاز، أو عن طريق حرق الفحم والخشب، وعند تراكمه في الأماكن المغلقة يمكن أن يتسمم الأشخاص والحيوانات في هذه الأماكن، أو تحدث حالات الوفاة عند استنشاقه بكميات كبيرة.

نصائح لمنع التسمم بأول أكسيد الكربون في المنزل

وقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها في فصل الشتاء، لتجنب التعرض لغاز أول أكسيد الكربون داخل المنزل، والتي تمثلت في:

1 - فحص وتغيير البطاريات الخاصة بمصادر التدفئة كل 6 أشهر.

2 - احصل على خدمة نظام التدفئة، وأي أجهزة أخرى تعمل بالغاز أو الزيت أو الفحم بواسطة فني مؤهل كل عام.

3 - حافظ على عمل الفتحات وتهوية المنزل جيدًا.

4- عند الشك في حدوث تسمم بأول أكسيد الكربون، اتصل بخدمة الإسعاف المتواجدة بمحيط منطقتك على الفور.

5- ضرورة فتح بعض النوافذ بشكل بسيط خلال تشغيل وسائل التدفئة.

6- تجنب تشغيل مصادر التدفئة أكثر من 6 ساعات متواصلة.