قواعد إتيكيت عليكِ اتباعها بحرف الـ«خ».. «اعرفي التعامل في الخلافات الزوجية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت الإتيكيت أو فن الذوق معايير عديدة، يجب مراعاة كل فتاة أو سيدة لها، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، وذلك حسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

‏خلافات زوجية‏

- من الإتيكيت أنه لابد أن يكون هناك اختلاف طبيعي بينك وبين زوجك وخاصةً في بداية الزواج مما ينتج عنه خلافات، فبالطبع طباعكما ستكون مختلفة وتغيير الطباع وخاصة المتأصلة في الأشخاص من الصعب، فلا تحاولي تغييره إذا كانت طباعه ليس فيها ضرر لك، وإذا كنت لا تحتملين فحاولي إبداء رأيك ولكن بلطف واتركيه يفكر فيما تقولين بلا ضغط منك.

- إذا حدثت خلافات بينك وبين زوجك فحاولي أن تحليها دون إشراك غرباء وخاصة الآباء والأمهات حتى لا تتسع الفجوة بينكمـا، وهنـاك أسـرار لا يجب البوح بها أثناء الخلافات إلا إذا كانت المشاكل فوق الاحتمال.

- وحتى تتجنبا الخلافات لابد لكل منكما أن يلبى طلبات الآخر بقدر المستطاع، وأن يكون لكل منكما حرية التعبير عن آرائه ويراعى كل منهمـا الآخر ويحترمه.

- ‏ وإذا أنجبت طفلًا جديدًا فلا تجعلي الخلافات تكثر مع زوجك بسبب اهتمامك به، بل حاولي إشراكه معك في مسئولية الاعتناء بالرضيع وتربيته.

خصم

- إذا تقابلت مع أحد خصومك في مكان ما فلا يصح أن تظهرى له العداء الصريح، وإذا كان في مواجهتك فحييه بتحية خفيفـة بهزة من رأسك.

- إذا رأيتِ أن وجودك مع خصمك في مكان واحد سيفسد الاجتماع، فتحججي بأي عذر وغادري المكان دون أن تشعري من حولك بهذه الخصومة ‏ ‫ ‏

خصوصيات

- احترمي خصوصيات الغير وخاصة زوجك، فلا تتلصصي عليه لأن هذا يزعج الأزواج جدا ويسبب المشاكل.

‏- وعلمى أبناءك أن يحترموا خصوصيات الغير فلا يتدخلون في مناقشات أحد، وألا يتنصتون على المكالمات التليفونية للغير.

- علميهم أيضًا الاستئذان قبل الدخول في أي مكان وبالطبع تكونين القدوة في ذلك لأن تصرفاتك تنعكس عليهم.

‏ خطأ

- ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ وعدم أخذ العبرة منه.

- ‏حينما تخطئين في حق الآخرين يجب أن تعتذرى عن خطئك عقب القيام به مباشرة حتى لا يفقد الاعتذار قيمته.

- ‏حاولي ألا تكرري أخطاءك حتى لا تكرري الاعتذار، لأن تكرار الاعتـذار يجدد ذكرى الخطأ.

- ‏ إذا أخطأ أحد المستضيفين وأتلف أي شىء بلا قصد فلا تظهرى جزعك بل تصنعي عدم المبالاة، وهوني الأمر على من ارتكب الغلطة لتخففي عنه عبء الندم والشعور بالخطأ.

خطاب ‏

- الخطاب يعطي دومًا صورة صادقة لمرسلـه، فاهتمي بكل ما تكتبين.

‏- اختاري الورق الذى ينم عن ذوقك الرفيع.

‏ - اعتني بخطك حتى لا يتعب متلقيه في فك رموزه. ‏‫

‏- اختاري اللفظ الذى يكشف عن نفسية صافية طيبة.

- إذا أردتِ أن تحملي إنسان خطابًا لآخر فاتركي الخطاب مفتوحًا، فهذا دليل على ثقتك فيه. ‏

- ‏إذا جاءك خطاب وأنت بين ضيوفك فلا تتجاهلي وجودهم وأنت تقرأينه بل استأذني منهم قبل قراءته إذا كنت متلهفة لذلك.

خوف

‫ ‏- واشغلي نفسك بالقراءة أو ببعض الأعمال المنزلية حتى تبددي ذلك الخوف.