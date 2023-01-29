نصائح لتنسيق الملابس الشتوية مناسبة للعمل

في مثل هذا الوقت من كل عام دائماً ما نقع في خطاء تنسيق الملابس الشتوية وهذا لأسباب عديدة أهمها أن الطقس البارد لا يساعدنا في ارتداء القطع التي نفضلها ونحبها وتكون وأفكار اختيار المظهر للمكتب معدومة، في هذا الوقت من العام، نحتاج إلى أن نبذل قصارى جهدنا لإخراجنا من حالة ملابس المنزل المريحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأزياء المكاتب العصرية الرائعة التي يمكنك ارتداؤها في الشتاء، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الملابس التي اخترناها من الملابس المكتبية للنساء والتي تعكس شخصياتهن بشكل أفضل، كل ما عليكِ فعله هو اختيار القطع التي تناسب شخصيتك بشكل أفضل والتجربة.

المفتاح هنا هو استخدم ملابس عملية، ويمكنك بسهولة إعادة تنسيق الملابس التي لديك بالفعل في خزانتك.

تألقي بأناقة هذا الموسم في مجموعة كاملة، مع كنزة محبوكة وأكملي الإطلالة مع حذاء مسطح وحقيبة كلاتش.

قميص ملون مع تنورة باللون محايد

سوف يضيء القميص الملون شهر يناير، خاصة إذا قمتِ بدمجه مع تنورة ميدي مستوحاة من التسعينات وحذاء بكعب يصل إلى الكاحل، طريقة آمنة للعودة إلى روتين أكثر من كافٍ.

فستان محبوك

تعتبر الفساتين المحبوكة من أسهل الطرق للبقاء دافئة دون التخلي عن الأناقة في شهر يناير، سيبدو إصدار الكشمير مثالياً مع أحذية البوت وحقيبة جلدية كبيرة الحجم.

بنطلون كارغو مع سترة منفوخة

إذا كانت قواعد لباسك في العمل "أنيقة ولكن غير رسمية ولكن مريحة"، فلماذا لا ترتدين بنطالك المفضل لديكِ في الأسبوع الأول الذي تقضينها في المكتب؟ ارتديه مع قطعة علوية وحذاء كاحل وأنهى المظهر مع سترة منفوخة.

نصائح لتنسيق ملابس العمل

لا ترتدي ملابس كاجوال كاملة: إذا كنتِ تريدين ارتداء إطلالة عملية جربي مزج القطع الكاجوال مع الرسمية.

حافظي على التوازن بين الحجم والراحة: اختاري القطع ما بين المقاص الفضفاض والضيق للحصول على مظهر متوازن.

الثقة هو مفاتح أناقتك: دائماً كوني واثقة من نفسك وخياراتك وجربي ملابسك قبل أن تقرري ما سترتدينه.

الأحذية المناسبة مهمة أيضاً: كوني على درادرايةليوم الذي ستذهبين فيه إلى العمل، إذ كان لديكِ اجتماع مهم فيجب ارتداء حذاء بكعب، أما في الأيام العادي يمكنك ارتداء حذاء مسطح مناسب للعمل كما يحلو لكِ.

يجب أن يكون لديكِ فستان واحد رسمي على الأقل: الفساتين الرسمية للعمل لا تقل أهمية عن البدلة فهي مثلها مثل الفساتين السوارية في الحفل.

نوعي في الألوان: جربي مزج الألوان الزاهية مع الألوان المحايدة في إطلالات العمل الخاصة بكِ.

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