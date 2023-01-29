فوائد الحلبة السحرية على الصحة.. مذهلة للقلب والشعر ومرضى السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الحلبة من الأعشاب التي تفيد الجسم وتقيه من مختلف الأمراض، بالإضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على صحة القلب بسبب قدرتها على التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفوائدها للمرأة، ويستعرض «هُن» في السطور التالية أبرز العناصر الصحية التي تحويها الحلبة للجسم وفوائدها العديدة.

فوائد الحلبة

قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، إن تناول مشروب الحلبة له العديد من الفوائد، إذ أن بذور الحلبة تتمتع بمكونات غذائية صحية عديدة وتحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، وهذه الفوائد كالتالي:

- تعزز مستويات هرمون التستوستيرون.

- لها دور في السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يفيد مرضى السكر من النوع الأول والثاني.

- تعمل على التحكم في الشهية إذ أظهرت أنها تغني عن تناول الدهون وتتحكم في الشهية.

- بذور الحلبة تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

- تساعد في علاج حموضة المعدة إذ أن لها نفس تأثير الأدوية المضادة للحموضة.

- مضادة للالتهابات وثبت ذلك في التجارب العلمية.

فوائد الحلبة للقلب

- تساعد على تهدئه ضربات القلب خاصة في فصل الشتاء.

- تعزز من صحة القلب.

فوائد الحلبة للسيدات

قالت أخصائية التغذية، مروة محمود، من خلال حديث سابق لـ«هُن» إن تحتوي الحلبة على عناصر مضادة للأكسدة بخلاف قدرتها على تقليل الكورليسترول وهو ما يساعد على صحة أفضل للمرأة، إذ أن للحبة فوائد عديدة للمرأة، وهي كالتالي:

- تعتبر واحدة من الأسرار ولها سحر على الشعر إذ تعمل على زيادة نموه كونها تحتوي على المواد المغذية للشعر.

- تعمل على تحفيز كثافة نمو الشعر، وبها العديد من العناصر مثل الحديد كما هي مضادة للالتهابات والفطريات.

- تعالج التساقط والصلع.

- تعالج قشرة الشعر وجفاف وحكة فروة الرأس بخلاف إنها تعطي لمعان كبير للشعر.

- تساعد على نقاء البشرة وترطيب الجلد بشكل كبير وملحوظ.

- تكافح علامات التقدم في السن والحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب.

- تعمل كمقشر للبشرة وتزيل الجلد الميت.

- تحتوي على فيتامينات وأوميجا 3 التي تعمل على إصلاح البشرة الجافة.

- تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.