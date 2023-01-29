مصمم أزياء يقدم 3 نصائح ذهبية عند شرائك هدية لزوجك.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شراء الهدايا المميزة في سواء بوجود مناسبة مختلفة أو دون مناسبة، أمر تحرص عليه العديد من السيدات لتقديمها للأزواج كتعبير عن مشاعر الحب والامتنان، وعادة ما تشعر بعضهن بالحيرة حيال كيفية اختيار الهدية المناسبة للزوج أو شريك حياتها، خاصة مع اختلاف الأذواق الكبير من شخص لآخر.

نصائح لاختيار الهدية المناسبة لزوجك

ولتقليل شعور بعض السيدات بالحيرة تجاه هذا الأمر، قدم مصمم أزياء المشاهير أحمد حمدي، خلال استضافته مع الإعلاميتين إيمان عز الدين، ومها الصغير، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مجموعة من النصائح المهمة لكل سيدة عند شرائها هدية مناسبة لشريك حياتها.

وتمثلت تلك النصائح في كل من:

1- الحرص على شراء ما يحبه الزوج، وتجنب جلب هدايا لا تفيده أو قد لا تعجبه.

2- عند شراء ملابس يجب الانتباه إلى مدى مناسبتها لشكل الزوج، وكذلك حجم جسده، «تشوف هل اللبس ده هيتناسب مع جسمه ولا لا، عشان مايبينش ديفوهات الجسم».

3- الحرص أيضًا على شراء ألوان للملابس تتناسب مع بشرة الزوج أو شريك الحياة، «لازم تختار ألوان تليق عليه، ومايكونش شكلها مبالغ فيه وهو لابسها».