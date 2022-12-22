الطفلة «مليكة» تحدت زيادة الوزن بحصد كأس مصر للجمباز: «حياتها اتغيرت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرياضة غذاء الروح، هكذا كنا نردد قديمًا، لتجسد الطفلة مليكة عمر البالغة من العمر 5 سنوات، تلك المقولة على أرض الواقع، إذ تحدت زيادة وزنها وبطء حركتها بالجمباز على الرغم من صعوبة اللعبة خاصة في كل ما يتعلق بحركاتها، لتحصد في النهاية بطولة كأس مصر فريق تحت 6 سنوات.

بدأت رياضة في عمر 3 سنوات

محاولات الأم لزرع حب ممارسة الرياضة في طفلتها لم تجنِ الفشل مطلقًا، إذ بدأت تعليم ابنتها ممارسة الرياضات المختلفة منذ سن 3 سنوات: «زي أي أم، كان نفسي أمرنها من بدري، بدأنا السباحة وكورة وغيرها لكن هي محبتهاش نهائي، ومع أول مرة تدريب جمباز، حبته جدًا على الرغم أنه كان صعب عليها».

«مليكة» تحدت زيادة الوزن بالجمباز

على الرغم من اختيار الأم لأكاديمية صغيرة الإمكانيات في قليوب، إلا أنها تفوقت برفقة مدربيها، لتتخطى أزمة زيادة الوزن وبطئ حركتها، وفقًا لما ذكرته الأم «رنا» لـ«هن»: «مع إن الأكاديمية صغيرة وإمكانياتها محدودة، بس أنا انبهرت بالكباتن وأدائهم وضميرهم، وأما كنت في البطولة وشفت الفرق، لقيت فعلًا إن البنات بتلعب كأنها بتلعب في نادي محترف».

متابعة: «رغم أن وزنها زايد وحركتها بطيئة، كانت لعبة صعبة بس حبتهها وحبت التمرين، والحمد لله الجمباز حسن حركتها، ده غير تأثيره على سرعة التفكير وروح التعامل والثقة بالنفس خاصة أن كل حركاته صعبة، بس هي قدرت عليها».

لم تتوقف «مليكة» على أداء التمارين باحترافية، بل حصدت نتيجة التدريب المستمر: «خدت مستوى أول في البطولة وكل الفريق حصد كأس مصر للجمباز».

تفوق «مليكة» في الدراسة

‏لم تؤثر اللعبة بفضل الأم على المستوى الدراسي للطفلة: «الحمد لله وبفضل ربنا، التمارين مأثرتش على الدراسة، ومليكة متفوقة دراسيًا ودايمًا من الأوائل في الفصل بتاعها، وبتتكرم في الطابور».