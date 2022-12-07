طريقة عمل السحلب بالفواكه.. من تحضير المسحوق لـ«الكوب الساخن»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع برودة الطقس، بسبب تباين الحالة الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، يبدأ الكثير في تحضير المشروبات الساخنة واللذيذة لتناولها في ليالي الشتاء الباردة، لتضيف الدفء والطاقة للجسم، وارتبط مشروب السحلب دومًا بالشتاء، فهو أكثر المشروبات الفعالة في تلك الأجواء، وبدلًا من تناوله بالمطاعم والكافيهات.

طريقة عمل السحلب بالفواكه.. من تحضير المسحوق للكوب الساخن

ويقدم «هُن» في السطور التالية، لربات المنزل طريقة تحضير السحلب بالفواكه، بالخطوات في المنزل، بدون تكاليف أو مجهود، لتوفير التكلفة وضمان جودته ومذاقه.

مكونات السحلب بالفواكه:

كوب من اللبن البودرة.

كوب سكر بودر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

كوب جوز هند ناعم.

2 ملعقة فانيليا بودر.

كوب أرز أو دقيق أرز.

1/2 كوب سمسم.

حليب.

سكر.

كريمة.

فواكه مقطعة.

مكسرات محمصة.

طريقة عمل السحلب بالفواكه بالخطوات:

في وعاء صغير، اخلطي اللبن البودر مع السكر البودر والنشا.

ضيفي للخليط الجاف السابق، جوز الهند والفانيليا والسمسم ودقيق الأرز.

قلبي الخليط جيدا حتى الحصول على بودرة السحلب.

على الجانب الآخر، تذاب 1/2 ملعقة كبيرة من بودرة السحلب في لبن ثم يرفع على النار.

قلبي السحلب على النار حتى الحصول على القوام المطلوب.

ضيفي اللبن بالتدريج للحصول على قوام سلس.

ضيفي السكر الأبيض للتحلية حسب الرغبة، ومن ثم إضافة الكريمة أيضا.

ضعي الفواكه المقطعة في كوب، ثم يصب السحلب، زيزين بالمكسرات، يقدم ساخنا.