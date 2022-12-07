الأبراج والحب في 2023.. تعرف على الحالة العاطفية للمتزوجين وغير المرتبطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسابيع قليلة تفصلنا عن السنة الجديدة عام 2023، ما يجعل الكثير من الأشخاص لديهم فضول في معرفة توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي خلال العام الجديد، وهو ما ترصده خبيرة الأبراج عبير فؤادن في السطور التالية سواء كان الشخص متزوج أو غير مرتبط.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، الأبراج والحب في عام 2023، أي توقعات العام الجديد على الصعيد العاطفي لكل برج فيما يلي.

الأبراج والحب في 2023

برج الحمل

- إذا كنت متزوجا، معظم الوقت، هناك اقتراب كبير من شريك الحياة، وتجد السعادة أكثر في الصيف، حتى وإن كان «فينوس» يتراجع في شهر أغسطس، تحسن التصرف وتبدو يقظا.

- إذا كنت غير مرتبط، من أول العام تتمتع بسحر لا يضاهى، ويقودك ذلك لإيجاد الشخص الذي تتمناه، خاصة في شهر مارس، في الصيف وآخر العام أيضا من السهل أن تقع في الحب، فقط تأن في قرار الارتباط من 23 يوليو إلى 4 سبتمبر.

برج الثور

- إذا كنت متزوجا، تشعر بتقدير الطرف الآخر وتشعر بالراحة والهدوء، فقط في يناير ويونيو ويوليو وأغسطس، لذا قاوم مشاعر الغيرة وضع حدا لأي مشاعر سلبية ربما تضر بعلاقتك بشريك الحياة.

- إذا كنت غير مرتبط، خلال شهري فبراير وأكتوبر، لديك فرص كبيرة لبداية علاقة عاطفية وتفكر حينئذ في ارتباط طويل الأمد، كما أن شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر جاذبية بالنسبة لك، وأيضا شهر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر ونوفمبر جميعها شهور صالحة لتطور المشاعر بصورة إيجابية.

برج الجوزاء

- إذا كنت متزوجا، تجمعك بشريك حياتك نشاطات مشتركة خاصة في النصف الأول من العام، تبدو متحمسا وأكثر رغبة في الاقتراب من الطرف الآخر.

- إذا كنت غير مرتبط، الحب يقترب منك هذا العام ويلمس قلبك.

من 11 أبريل إلى 7 مايو، «فينوس» في برجك تمنحك سحرا وتبدو أكثر فتنة وإغراء، حينئذ احتمالات الارتباط كبيرة واللقاءات العاطفية مميزة.

في يونيو وحتى 22 يوليو، تشتعل مشاعرك، فقط من 23 يوليو إلى 3 سبتمبر، تراجع «فينوس» قد يدفعك لمراجعة نفسك ومواقفك وقراراتك.

في شهر نوفمبر، تميل للرومانسية، وحينئذ الكلمة العليا ستكون للحب.

برج السرطان

- إذا كنت متزوجا، من 24 مارس إلى 11 يونيو، تتحرر من ضغوط، وتصبح مشاعرك تجاه شريك الحياة أكثر إيجابية وتتحول تحولا كاملا، هذا العام، مراجعة نفسك بصدق وإعادة تعديل مسارك ستكون ضرورية، وكلما اكتشفت نفسك كلما تغيرت نظرتك للطرف الآخر، فقط في شهر أغسطس، قد تهتز أفكارك وتتشوش مشاعرك قليلا.

- إذا كنت غير مرتبط، الحب في طريقه إليك، في فبراير ومارس ومايو، وأيضا في آخر العام، هناك فرص كبيرة للقاءات عاطفية ناجحة، حينئذ لديك رغبة في إيجاد نصفك الآخر، وقد تشعر بالسعادة إذا التقيت به، كما أن الفرص متاحة بداية من 17 مايو لتحول علاقة صداقة إلى حب.

برج الأسد

- إذا كنت متزوجا، من أول العام وحتى آخر فبراير، تتوالى الكواكب في مواجهتك مما يجعلك عرضة للصدام مع شريك حياتك، اصبر لأول مارس، وحينئذ يمنحك الفلك طاقة عاطفية، وسيكون الوقت مناسبا للاقتراب من الآخر، وتغيير نظرتك للأمور، فقط من 23 يوليو إلى 3 سبتمبر، فينوس تتراجع في برجك، ويدفعك ذلك لتقييم علاقتك بشريكك، والنتيجة ستكون إيجابية.

- إذا كنت غير مرتبط، في أول العام، الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرارات سليمة في الارتباط، بداية من 20 فبرايرإلى 22 يوليو، وأيضا في سبتمبر ونوفمبر، الفرص تسمح للالتقاء بمن يهواه قلبك، وهذا العام سيفاجئك الحب في أي وقت وتعيش أجواء ساحرة.

برج العذراء

- إذا كنت متزوجا، في أول العام تدير علاقتك بشريك حياتك بحكمة، لكن ابتداء من 27 يناير، الكواكب تتوالى في مواجهتك، ومع بداية الربيع، تتحرر من عدة ضغوط وتقترب بلطف من شريك الحياة.

- إذا كنت غير مرتبط، تنهل من الحب في شهر مارس وأبريل ومايو، فقط من يونيو إلى سبتمبر تميل للانعزال من أجل مراجعة اختياراتك، ومع ذلك بداخلك رغبة في الاستسلام لمشاعر حب، عموما هذه المراجعة الفكرية والروحانية لنفسك قد تساعدك على اتخاذ قرار زواج، ومن نصف أكتوبر، قد تجد السعادة المطلقة في الحب.

برج الميزان

- إذا كنت متزوجا، من أول العام وحتى 16 مايو، «المشتري» بمواجهتك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والعناد في هذه الفترة، ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وردود أفعالك، ومن 17 مايو، الوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك حياتك، وتبدأ مرحلة جديدة يسودها التفاهم والود.

- إذا كنت غير مرتبط، بداية من 3 يناير، «فينوس» تنضم مع «زحل» بمنزل الحب ويمنحك جاذبية وعاطفة ومشاعر شابة، العشق قد يمسك بقلبك وقد يقودك ذلك في أي وقت من العام للشعور بالسعادة أو لقرار زواج، معظم الوقت خلال هذا العام، أنت على موعد مع لقاءات عاطفية خلابة، ومشاريع ثنائية جديدة، تستمتع بوقتك، وتشع حضورا، فقط في أكتوبر وديسمبر، قد تكون هناك خيبات أمل، وبالحوار تكتشف أنه سوء فهم بسيط، حينئذ لا ترفض الحوار.

برج العقرب

- إذا كنت متزوجا، من أول فبراير، تشعر بانفراجة ويتحسن مزاجك وتجد حلا للمشاكل مع شريك حياتك، وتزداد حرارة حبك تجاه الطرف الآخر، فقط من أول يونيو حتى سبتمبر لديك رغبة في التملك وتميل لعدم المرونة مما يهدد استقرار حياتك الزوجية، حينئذ يطالبك الفلك بعدم اتخاذ قرارات متسرعة، ومن أول أكتوبر، تستعيد روحك المبهجة.

- إذا كنت غير مرتبط، في أول العام، «فينوس» في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بشيء من البرود العاطفي، لكن من أول فبراير لديك طاقة عاطفية تجعلك راغبا في الحب، لكن من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر، من الأفضل ألا تتسرع والدراسة بهدوء قرار الارتباط أو الانفصال، في أكتوبر، تجتاحك حالة حب مفاجئة وقد تتخذ قرارا بالزواج.

برج القوس

- إذا كنت متزوجا، من أول العام وحتى 25 مارس، «المريخ» بمواجهة برجك يدفعك للتمرد والانفعال، اصبر، وفي الربيع، تتحسن مزاجيا وتستمتع بوقتك، انتبه أيضا من 21 مايو إلى 21 يونيو وتجنب الصدام مع شريك حياتك، بعد ذلك الأجواء تسمح بأن يجمعكما سفر ممتع وأوقات هانئة.

- إذا كنت غير مرتبط، هذا العام سيكون الحب هو مصدر السعادة دائما بالنسبة لك، خاصة في شهر يناير ومارس وأبريل وأيضا من آخر يونيو إلى سبتمبر، في هذه الأوقات قد تلتقي بمن يشغل عقلك وقلبك، وقد تقرر الارتباط رسميا، قد تحدث خلافات في أكتوبر، لكن الأمور تتحسن بسرعة، خاصة إذا كنت تفضل حوارًا واضحًا وصادقًا حتى نهاية العام.

برج الجدي

- إذا كنت متزوجا، تحتفل بالحب من أول العام حتى منتصف أبريل، وأيضا من أول سبتمبرلآخر العام، حينئذ سيكون الوقت مناسبا لعيش حالة من الانسجام والتجديد في علاقتك بشريك الحياة، فقط من منتصف أبريل لآخر أغسطس، قد تميل للتشتت وعليك حينئذ أن تشرح مخاوفك بهدوء.

- إذا كنت غير مرتبط، من أول العام يحالفك الحظ في الحب، وقد يحمل لك هذا العام لقاءً له مستقبل، تتوجه بثقة وجرأة تجاه الجنس الآخر، ومن المحتمل أن تتخذ قرارا بالزواج في شهر مايو أو ابتداء من سبتمبر وحتى آخر العام، في هذه الأوقات تشعر بمشاعر حب قوية.

برج الدلو

- إذا كنت متزوجا، هذا العام تبدو متعطشا للتجديد، ويدفعك ذلك للنظر في علاقتك بشريك حياتك أو حياتك اليومية بشكل مختلف، قد تبدأ مرحلة جديدة يسودها التفاهم حول المستقبل ومشاريع مشتركة، فقط من 23 يوليو إلى 8 أكتوبر، لا تتسرع في الغضب وكن أكثر استعدادا للتسامح والتمسك بالطرف الآخر.

- إذا كنت غير مرتبط، هذا العام مثالي للخروج من صفحة الماضي وتتخلص من ذكرى حب سابق، من أول العام وحتى 25 مارس، وأيضا سبتمبر ونوفمبر لديك طاقة عاطفية ومن السهل أن تتبع مشاعرك، وتقع في الحب، لكن الغيرة قد تزعج حياتك في بعض الأوقات خاصة في يونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر، حينئذ تعاني من تشوش عاطفي وتقلبات، ومن المهم أن تصبر.

برج الحوت

- إذا كنت متزوجا، طوال عام 2023 يعتمد شريك حياتك على دعمك والوقوف بجانبه، تحقق تفاهما أفضل معه وتتحسن علاقتك به، قد يترك هذا العام في ذاكرتك انسجاما ولحظات عاطفية جميلة، وعلى مدار العام، تقترب أكثر وأكثر من نصفك الآخر.

- إذا كنت غير مرتبط، من أول العام، تعرف جيدا ما تريده وما لا تريده، لن تقبل بالدخول في أي علاقة لا تناسبك، وقد تفضل البقاء وحيدا على أن تكون في صحبة سيئة، مع ذلك في أكتوبر، بعض مواليد الحوت قد يقرروا الزواج وتغيير حالتهم الاجتماعية.