الامارات | عيد الاتحاد يرسم «مليون فرحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت احتفالات الفجيرة بعيد الاتحاد الـ51 بمشاركة كبيرة من الجمهور، وتفاعل كبير، إذ بلغ عدد الزوار والمشاركين مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة.

ونظمت لجنة الإمارة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة فعاليات في جميع مناطق الإمارة، واشتملت على احتفالات وطنية وتراثية متنوعة، تعبيراً عن حب الوطن ومعاني الافتخار والاعتزاز بإنجازات اتحاد الإمارات.

واستقطبت الفعاليات التراثية جمهوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين من إمارات الدولة، ومن مختلف الفئات العمرية الذين توافدوا إلى الفجيرة للاستمتاع والمشاركة في المظاهر الاحتفالية، مجسدين صورة جمالية لقيم التلاحم والانتماء للوطن، والفخر بما حققه من مكتسبات ثمينة على مدار العقود الماضية.

وتضمنت الاحتفالات مسيرات بحرية، شاركت فيها مئات القوارب والسفن في صور وطنية مبهجة تزينت بعلم الإمارات، وحفلات غنائية على مسرحَي كورنيش الفجيرة وشاطئ الفقيت بدبا الفجيرة، وشارك فيها فنانون من الإمارات والوطن العربي.