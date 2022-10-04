«الفوشيا» يجمع توبا بويوكوستن وياسمين صبري في أسبوع الموضة مع نجمات العالم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تقام حاليا فاعليات أسبوع الموضة في باريس 2022، والذي ضم عدد من الأحداث التي أثارت ضجة كبيرة لكل متابعي الموضة، خاصة فستان «الخيوط»، وأيضا أثار ظهور توبا بويوكوستن وياسمين صبري مرتديات فستان بنفس اللون وفي نفس المكان، إعجاب البعض، وفيما يلي لقطات من أسبوع الموضة في باريس وهي كالتالي:

توبا بويوكوستن وياسمين صبري بالفوشيا

بستايل مختلف عما اعتادت الظهور به، حيث تحب ياسمين صبري فساتين جوتشي المليئة بالورود، أطلت خلال حضورها فاعليات أسبوع الموضة في باريس، مرتدية ملابس باللون الفوشيا كليا، كان عبارة عن فستان وجورب طويل «كولون»، وحقيبة وحذاء، جميعها من نفس اللون الفوشيا، والذي يعتقد كثيرون إنه لون الخريف حيث أن الفنانة العالمية «توبا» أيضا ظهرت بنفس اللون.

صور توبا بويوكوستن وياسمين صبري

في حين نشرت ياسمين صبري صورها بتلك الإطلالة المختلفة، شاركت الفنانة التركية «توبا»، كذلك مع متابعيها عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكذلك عبر فيسبوك، فستان من اللون الفوشيا أيضا وكانت مغطاة بالكامل بنفس لون فستان ياسمين صبري، وجاءت الصدفة بظهور ياسمين صبري في الخلفية ويجمعهما نفس لون الفستان والمكان، وهو ما جعلهما تتصدران محركات البحث جوجل.

فستان الخيوط الوقتي

بيلا حديد، عارضة أزياء فلسطينية الأصل، كانت واحدة من أبرز الوجوه خلال أسبوع الموضة في باريس، وعرضت فستان الخيوط «الوقتي» والذي أثار ضجة واسعة في عالم الموضة، فقد دخلت إلى «الرانواي»، بدون الفتسان، وخلال 8 دقائق فقط من «رش سبراي»، يخرج منه خيوط ملائمة للارتداء أصبحت بيلا حديد مرتية فستان غريبة وجديد من نوعه صنع خصيصا لأجلها أمام أعين الجمهور ما جعل هذا العرض هو الأشهر حتى الآن.

إطلالات نجمات الفن

شاركت أكثر من نجمة في فاعليات أسبوع الموضة في باريس، ومن بينهن سلمى أبوضيف والتي تألقت باللون الأخضر حيث ارتدت «بونشو»، من اللون الأخضر الصريح مزين بالريش من الأسفل، ونسقت معه حذاء «بلاتفورم»، من نفس اللون، وجاء اختيارها باقي الإطلالة لـ «جيب» قصيرة من اللون الأسود.

آشلي جراهام عارضة الأزياء لـ«الكيرفي»، اختارت هي الأخرى اللون الفوشيا ليكون الأساسي لها خلال أسبوع الموضة في باريس.

ظهرت كذلك مي عمر، بفستان من اللون الأورنج واسع من فوق عند الاكمام وحتى آخره ومزين كذلك بالريش الأورانج، وحرصت نجمات الفن على مشاركة تلك الصور عبر منصات «السوشيال ميديا».