الامارات | أشقاء إسبان أعمارهم أكثر من 1058 عامًا يدخلون موسوعة غينيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عائلة مكونة من 12 شقيقًا في إسبانيا شهادة تحطيم رقم قياسي لمجموع الأعمار المسجلة لمجموعة أشقاء، عندما تم التأكد من أن عمرهم المشترك يصل إلى 1058 عامًا و 249 يومًا.

وتراوح أعمار أشقاء أسرة هيرنانديز بيريز، الذين نشأوا ولا يزالون يعيشون في بلدة مويا بجزيرة غران كناريا ، من 76 إلى 97 عامًا.

وقام أحد الأشقاء بجمع المعلومات عن أعمارهم بعدما رغب وأشقائه في تحدي الرقم القياسي السابق الموجود في مجموعة غينينس لمجموع أعمار مجموعة من الأشقاء وكان يبلغ حينها 1000 عام.

ومُنحت أربع أخوات معمرات من ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، شهادة تحطيم أحد الأرقام القياسية وذلك بعدما بلغ مجموع أعمارهن مجتمعة 389 عامًا ، وذلك باعتبارهن أعلى عمر مشترك لأربعة أشقاء على قيد الحياة.

وتبلغ أكبرهن وهي أرلون جودنينر، 101 عاما؛ تليها أختها مارسين بـ 99 عاما ؛ و من ثم دوريس جودينير ، 96 عاما ؛ وجويل بيك ، 93 عامًا.

ومنحتهن موسوعة غينيس للأرقام القياسية اللقب بعدما تحققت من أن أعمارهم مجتمعة بلغت 389 عامًا و 197 يومًا اعتبارًا من 22 أغسطس. وتجاوز مجموع أعمار الشقيقات الأربع الرقم السابق وكان لعائلة أمريكية بلغ مجموع أعمار أبنائها أكثر من 383 عامًا في وقت سابق من هذا العام.

وعلقت المعمرة الوسطى دوريس جودينير على هذا الأمر لصحيفة ماديسون ديلي ليدر قائلة "ما زلنا نعيش ، وهذا شيء يستحق الاحتفال به".