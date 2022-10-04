كيف يؤثر تناول الصوديوم على معدل ضربات القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

يرفع النظام الغذائي عالي الصوديوم ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب،

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، فإن الاستهلاك المفرط يمثل مشكلة صحية، وفي المتوسط يستهلك الأشخاص أكثر من 3400 ملليجرام يوميًا، وهو أكثر بكثير من الحد الموصى به البالغ 2300 في اليوم.

ويعمل الصوديوم مثل "بطارية كيميائية" في أجسامنا، ويحافظ على انقباض عضلاتنا والتحكم في النبضات العصبية، مع الحفاظ أيضًا على توازن صحي للماء والمعادن، لكن الكثير منه يجعل أجسامنا تحتفظ بكميات أكبر من الماء أكثر من اللازم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الدم في مجرى الدم، وفي النهاية ارتفاع ضغط الدم.

ولكن نظرًا لأن النظام الغذائي عالي الصوديوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فماذا يفعل لمعدل ضربات القلب؟

الفرق بين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب:

على الرغم من أنهما مؤشران جيدان لصحتك، إلا أن ضغط الدم ومعدل ضربات القلب هما شيئان مختلفان، يقيس ضغط الدم قوة الدم أثناء تدفقه عبر الأوعية الدموية، بينما يشير معدل ضربات القلب إلى عدد المرات التي ينبض فيها قلبك كل دقيقة، إذا كان معدل ضربات قلبك مرتفعًا، فهذا لا يعني بالضرورة أن ضغط دمك سيرتفع أيضًا، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

وبينما يرتبط ارتفاع الصوديوم بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، أظهرت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Frontiers in Physiology أن انخفاض تناول الصوديوم أدى إلى زيادة معدل ضربات القلب، حيث وجدت الدراسة أن الزيادة في معدل ضربات القلب الناتجة عن انخفاض الصوديوم تعادل انخفاض ضغط الدم.

ويؤدي انخفاض مستويات الصوديوم بشكل غير طبيعي في الجسم إلى حالة تعرف باسم نقص صوديوم الدم، وهو اضطراب بالكهرباء يمكن أن يسبب الخمول والغثيان والارتباك.

يميل نقص صوديوم الدم إلى أن يكون أكثر شيوعًا بين كبار السن، الذين إما يتناولون أدوية مثل مدرات البول، أو يعانون من حالات صحية تخفض مستويات الصوديوم في الجسم، حيث يمكنك تقليل خطر الإصابة بنقص صوديوم الدم عن طريق عدم شرب الكحول بشكل مفرط، وعدم الإفراط في الماء.

التوازن هو المفتاح:

يحتاج جسمك إلى الصوديوم، لذا لا تتخلص منه تمامًا، من المهم أن تبقي مدخولك تحت السيطرة، وتستهلك ما يصل إلى 2300 ملليجرام في اليوم، أو نحو ملعقة صغيرة واحدة.

ومن الجيد تجنب أو الحد من الأطعمة السريعة والأطعمة المصنعة، وكذلك الحساء المعلب، ووجبات العشاء المجمدة، والصلصات المعبأة، وكلها تميل إلى أن تكون غنية بالصوديوم، إذا قررت تناول هذه الأطعمة، فتأكد من مراجعة ملصقات التغذية.

عندما يتعلق الأمر باختيارات جيدة للصوديوم، فهناك بعض الخيارات التي يمكنك الرجوع إليها، تعتبر الحبوب والفاصوليا مثل الأرز البني والكينوا ومعكرونة القمح الكامل مصادر جيدة منخفضة الصوديوم، مثل البيض واللبن والأفوكادو، يجب أن تكون الفواكه الطازجة، مثل التفاح والموز والبرتقال والخضروات مثل السبانخ والجزر والبروكلي.

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