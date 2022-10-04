استشاري يوضح أسباب بكاء الأطفال وطرق فعالة لنوم هادئ: نتائج مضمونة في 5 دقائق

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات يواجهن صعوبة كثيرة حتى تستطيع جعل طفلها يغفو وينام لأكثر وقت ممكن، حتى تنجز مهامها وتقوم وتأخذ قسطا من الراحة، إذ تجدها تحاول بكل الطرق جعله ينام لكن دون جدوى، خاصة في وقت الليل إذ يفضِّل الرضع النوم نهارًا وعدم النوم في الليل، ما يجعل الأم تضطر للمكوث بجانبه طوال الوقت حتى يغفو، فضلًا عن البكاء المستمر الذي يكون فيه الرضيع، دون معرفتها الأسباب التي تستدعي ذلك الأمر، لتدخل هي الأخرى في حالة من الضيق والبكاء الشديد.

أفضل طريقة لإيقاف الأطفال عن البكاء

تجد الأم حديثة الولادة، تحاول البحث عن الطرق والأساليب التي تجعلها تطبقها مع طفلها الرضيع حتى ينام بطريقة سلسة دون الحاجة لوقت كبير، وكانت أثبتت دراسة جديدة في مجلة Current Biology، طريقة فعالة تجعل الأم تطبقها مع طفلها تعينها على محاولة نومه، تختصر الوقت والمجهود، إذ تبدأ من خلال حمل الطفل والتجول به في الأرجاء لمدة 5 دقائق، وتأتي الخطوة الثانية هي الجلوس مع الرضيع لمدة 5 إلى 8 دقائق وأخيرا يتم وضع الطفل في سريره.

طرق تجعل الطفل ينام في سكون دون بكاء

وقالت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين، إن هذه أفضل طريقة لجعل الطفل يتوقف عن البكاء، وكما قارنوا ردود فعل الرضع بـ4 سيناريوهات للتوصل إلى هذه الصيغة، يقولون إن تخطي مرحلة الجلوس يجعل من الصعب على الأطفال النوم، ويمتد الأمر للأهل كذلك، وفق «العربية».

أسباب بكاء الطفل أثناء النوم

وكما حدد الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، أسباب بكاء الطفل أثناء النوم، إذ يقول: «من الممكن أن الأم كانت كثيرة الحركة أيام فترة الحمل، كما يمكن أن تكون فترة التسنين واحدة من أكثر الأسباب التي تجعل نومه غير منتظم، بالإضافة لتعرض الطفل إلى الكوابيس أو الأحلام المزعجة، أو الإصابة بمرض ما، كالسخونية والبرد».