أسباب ألم الظهر في الشهر التاسع للحامل.. «اعرفي إمتى يكون علامة على الولادة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عدة أسباب وراء ألم الظهر في الشهر التاسع الذي تعاني منه أغلب الحوامل، ومن بين تلك الأسباب كبر حجم الرحم الذي يحتوي على الطفل، وشد الأربطة المتواجدة بين الرحم والحوض، وهناك العديد من أسباب شعور الأم بألم الظهر في الشهر التاسع، ستوضحها طبيبة النسا والولادة، غادة السيد لـ«هن».

علامات الطلق في الشهر التاسع

الطلق في الشهر التاسع هو من علامات الولادة، فهو عبارة عن تقلص لعضلات الرحم على مسافات، فإذا كانت متقاربة بشكل سريع، فسيكون هذا هو وقت الولادة، وإذا كانت متباعدة سسيكون أمرًا اعتياديًا، وهو يكون ألم في أسفل البطن ومعه الظهر، وتكون بطن الأم حينها متحجرة.

ألم الجانب الأيمن للحامل في الشهر التاسع

أما عن سبب ألم الجانب الأيمن للحامل في الشهر التاسع، فهو يكون بسبب كبر حجم الجنين داخل الرحم في الشهر التاسع، فيضغط على جميع أعضاء الجسم، مثل القولون والجهاز الهضمي والكلى، ويمكن أيضًا أن يسبب تقلص الرحم في الشعور بألم في الجانب الأيمن للحامل في الشهر التاسع، وكذلك تسمم الحمل يمكن أن يكون سببًا في ذلك الألم.

هل ألم أعلى البطن من علامات الولادة في الشهر التاسع؟

ألم أعلى البطن ليس من علامات أعراض الولادة للأم في الشهر التاسع، لأن في هذه الفترة يرتفع الرحم لأعلى، ويضغط على الحجاب الحاجز، فيؤدي حينها إلى شعور الأم بألم أعلى بطنها، فلا داعي للقلق حياله.

ألم أسفل الظهر في الأسبوع 38

قد يكون ألم أسفل الظهر في الأسبوع الـ38 من علامات الولادة، أو تكون تلك الآلام بسبب شد أو ضغط الطفل على عظام الحوض أو شد الأربطة بينه وبين الرحم في أسفل الظهر، وقد تكون أيضًا ناتجة عن ثقل حجم الطفل أو بداية للطلق والشعور بعلامات الولادة، ولا يؤخذ لهذه الآلام مسكنات في هذه الفترة.