استشاري يوضح أسباب انتفاخ بطن الرضيع.. «يجب فحصه فور ظهور أعراضه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

انتفاخ البطن بشكل مفاجئ أمر يسبب شعورًا بالانزعاج عندما يتم التعرض له، خاصة الصغار من الرضع وحديثي الولادة، وذلك لما يواجهونه من صعوبة في التعبير عما يشعرون به من آلام وغيرها من المشكلات الخاصة بالمعدة.

ونظرًا لتعرض فئة كبيرة من الصغار لهذا الأمر الشائع، قد تواجه أمهاتهم شعورًا بالخوف تجاه انتفاخ البطن بشكل مفاجئ، وهو ما علق عليه الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال، وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن».

ضرورة فحص الرضيع عند انتفاخ البطن

وخلال حديثه شدد استشاري طب الأطفال، على ضرورة فحص الرضيع لدى الطبيب المختص، وذلك فور ظهور أعراض انتفاخ المعدة عليه، حيث يتطلب الأمر ضرورة معرفة السبب الحقيقي خلف تعرضه لهذا الأمر، نظرًا لتعدد أسباب انتفاخ البطن.

وكشف «كيلاني» أن خطورة انتفاخ البطن لدى الطفل الرضيع أو حديث الولادة، تتوقف على السبب الصحي خلف حدوث الأمر.

أسباب انتفاخ البطن لدى الرضع

وحسب حديث استشاري طب الأطفال، تتمثل الأسباب الخفيفة لانتفاخ بطن الرضع في:

1- وجود الغازات.

2- عدم تنظيم الرضاعة.

3- الشعور بالإمساك.

4- نقص اللاكتوز.

5- حساسية الألبان.

• الأسباب المزمنة لحدوث انتفاخ الرضع

1- الإصابة بأمراض وراثية.

2- وجود اضطرابات الغدة النخامية.

3- كسل بالغدة الدرقية.