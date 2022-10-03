كيم كارداشيان تضع قواعد صارمة لركوب طائرتها الخاصة.. «ممنوع حد يدخلها بحذاء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تغب عن الأضواء حتى عادت من جديد لتثير الجدل، وذلك لأن العارضة الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان، 42 عاماً دائما عرضة للأضواء وعدسات الصحفيين، لكنها هذه المرة عادت بأمر جديد يخص طائرتها حيث وضعت قواعد صارمة لركوب طائرتها الخاصة التي يبلغ ثمنها 150 مليون دولار.

فقد منعت أختها كيندال جينير من الوجود بها بسبب حذائها فهي لا تحب أن يرتدي أحد حذائه داخلها أو يلمس مقتنياتها فيها والكثير من القواعد الأخرى التي وضعتها كارديشيان يعرضها «هن» في التقرير التالي، بحسب موقع «ميرور».

حبها للون الكشمير يظهر على طائرتها

منذ أن اشترت العارضة الأمريكية كيم كارداشيان طائرتها الخاصة العام الماضي والتي بالمناسبة نسخة من طائرة رجل الأعمال الأشهر في العالم جيف بيزوس وسعرها 150 مليون دولار أي ما يعادل 2 مليار و900 مليون جنيها مصريا وهي تضع القواعد الغريبة قبل ركوبها، مثل أن توضع سجادة باللون الكشمير أمام سلم الطائرة منقوش عليها باللون الأسود «kim Air» وهو الاسم الذي أطلقته على الطائرة نفسها، كما يجب أيضا أن تكون الطائرة من الخارج والداخل باللون الكشمير بكامل تفاصيلها.

أما عن تصميم الطائرة فقد صممها لها نجم الديكورات الداخلية تومي كليمنتس ووالدو فرناندز وقد استغرق التصميم عامًا حتى يتم تصميمها حسب رغبتها والألوان والديكورات التي اختارتها تحديداً، وفقاً لموقع «the mirror».

كيم لا تستثني أفراد عائلتها من قواعدها

لا تستثني كيم كارداشيان أفراد عائلتها من قواعدها الصارمة فقد منعت شقيقتها صاحبة خط منتجات التجميل الشهيرة كيندال جينير، فقد منعتها من أن تأخذ تان على متن طائرتها وقالت لها: «لا يمكنك أخذ رذاذ التسمير على مقاعد طائرتي لأن مقاعدها من الكشمير ولا يمكنك استخدامها قبل رحلتي» بالإضافة إلى المزيد من القواعد الأخرى منها عدم دخول الطائرة بالأحذية لأنها تحب أن تحافظ عليها نظيفة، فقد منعت أصدقاء ابنتها من دخول الطائرة بالحذاء أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وجعلت الركاب يرتدون أحذية مخصصة وقالت لهم: «لا تتنفسوا لا تلمسوا أي شيء».