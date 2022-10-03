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توقعات الأبراج وحظك اليوم 3-10: مكافأة لهذا البرج.. ومفاجأة لـ الحمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل :

عاطفياً: شريكك ينتظر منك مفاجأة سارة.

مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك.

برج الثور:

عاطفياً: تلتقي بحبيبك الذي كنت تنتظره منذ زمن.

مهنياً: تواجه بعض العقبات في العمل.

مالياً: لديك خطط مالية مؤجلة حان الوقت لإنجازها.

برج الجوزاء:

عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك.

مالياً: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم.

برج السرطان:

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بشريكك.

مهنياً: ترقية في طريقها إليك وسوف تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: ستنال تقدير من زملائك في العمل.

برج الأسد:

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع شريكك.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

مالياً: عليك التركيز في عملك لزيادة دخلك.

برج العذراء:

عاطفياً: اليوم مناسب للتنزه مع أهل شريكك.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته.

برج الميزان:

عاطفياً: اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

برج العقرب:

عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه شريكك.

مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس:

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع شريكك.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار حاول ترتبيها.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك.

برج الجدي:

عاطفياً: اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل مع شريكك.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج الدلو:

عاطفياً: تشعر بالغدر من شريكك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت:

عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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