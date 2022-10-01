في يومهم العالمي.. اعرف 5 أنظمة غذائية يتبعها النباتيون

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتبرت الجمعية النباتية الأمريكية في عام 1977، أول أكتوبر من كل عام، يومًا عالميًا للنباتيين، للفت الإنتباه إلى البيئة، وبعدها انتشرت الأنظمة النباتية، والتي تنقسم إلى خمس مجموعات، تختلف أهميتها باختلاف العناصر الغذائية الموجودة في النظام النباتي.

أنواع الأنظمة النباتية

وقالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»:«الأنظمة النباتية تنقسم إلى خمس مجموعات النوع الأول هو الـ Lacto vegetarian وهم نباتيين بيستخدموا لبن في نظامهم، والنوع الثاني الـ Ovo Vegetarian نظام نباتي مع بيض، الثالث هو الـLacto-ovo vegetarian نباتيبن بياكلوا بيض ويشربون اللبن، والرابع Pescatarian نباتيبن بياكلوا سمك، والخامس هو نظام الـ Vegan النظام النباتي الخالص بدون أي إضافات»

اختلاف أهمية النظام النباتي بالترتيب

ويختلف الرأي الطبي في الأنظمة النباتية وأيضا الدراسات حسب النظام نفسه، فلا يتساوى نظام الـ «Pescatarian» مع الـ «Raw Vegan» أو النظام النباتي الخالص الذي يعتمد فقط على البذور والبناتات، قالت«صلاح»: «أفضل أنواع الأنظمة الغذائية هو نظام الـ Pescatarian، وهو أفضل بكتير من غيره لأنهم بيدخلوا البيض والسمك واللبن في أنظمتهم الغذائية بحسب الدراسات اللي اتعملت صحتهم أحسن من الناس الطبيعية وبيتمتعوا بجلد وبشرة أحسن، وكفاءة الأعضاء أعلى، وبيعشوا فترة أطول».

وعلى الرغم من أهمية وفوائد الأنظمة النباتية فإن نظام الـ «Raw Vegan» أو النظام النباتي الخالص هو أقل الأنظمة النباتية في الأهمية وذلك لأنه في حالة اتباع النباتيين في هذا النظام القواعد صحيحة يمكن أن تتأثر صحتهم سلبيا، فيجب عليهم تناول الفواكه والخضروات والبذور أكثر من النشويات حتى لا يزداد وزنهم فيجب تناول البقوليات والبطاطا والمكسرات حتى تكون صحتهم أفضل.