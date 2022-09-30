الامارات | سائق حافلة يصاب بنوبة قلبية أثناء القيادة ويصدم 5 سيارات و 7 مشاة (فيديو )



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض سائق حافلة لأزمة قلبية أثناء القيادة، في مدينة "سيفاس" بتركيا، ما أفقده السيطرة على نفسه وعلى الحافلة وتسبب في حادث مؤسف.

وسجلت كاميرات مراقبة الحافلة الحادثة لحظة بلحظة، حيث بدا السائق أنه تعرّض لأزمة صحية أفقدته السيطرة على نفسه وهو خلف المقود، ما أدى لانطلاق الحافلة بسرعة عالية واصطدامها بـ 5 سيارات ومتجر ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت المصادر أنه نتج عن الحادث 7 إصابات بين المشاة نقلت إلى المستشفى إضافة لسائق الحافلة الذي تم إنقاذه من الأزمة القلبية، فيما لم ينتج عن الحادث خسائر في الأرواح.