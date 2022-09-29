الامارات | بسبب "سوء الأوضاع الإقتصادية" .. لبناني يقتل ابنه بالرصاص وينتحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم رجل لبناني، فجر اليوم الخميس، على قتل ابنه بإطلاق النار عليه، قبل أن يطلق النار على نفسه بعد ذلك مباشرة.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الجريمة وقعت في بلدة الخضر بقضاء بعلبك، حيث أقدم المواطن أحمد حسين عودة في العقد الخامس من العمر على قتل ابنه حسين (25 عاما) داخل منزله في البلدة وانتحر بعد ذلك. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

وحسب "روسيا اليوم"، ووفق المعلومات الأولية، تبين أن الوالد يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، إذ يعمل في ورش للبناء شبه متوقفة في المنطقة ولا مردودا ماليا له. وكان قد شب خلاف بينه وبين ابنه حسين المفصول من خدمته العسكرية حيث كان مجندا في الجيش، مما أدى إلى استياء الوالد من سلوكيات ابنه المشبوهة وغيابه ليلا عن المنزل.