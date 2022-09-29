قبل الدراسة.. خبيرة تضع روشتة لإعادة تنظيم نوم الأطفال: اتفاق ومشروبات مهدئة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن عودة المدارس مع بدء عام دراسي جديد، بعد قضاء أشهر في الاستمتاع بالإجازة الصيفية، والسهر والخروج، لتحاول الأم ضبط مواعيد نوم الأطفال ولكن يدخلن في خلافات شديدة معهم كونهم اعتادوا على الخلود للنوم في وقت متأخر، وبالتالي يصبح الالتزام من جديد غير محبب لهم.

روشتة لإعادة تنظيم نوم الأطفال

قدمت نهى إيهاب، مدرب متخصص في أمراض النوم واضطراباته، نصائح للأمهات وروشتة متكاملة لإعادة تنظيم مواعيد النوم للأطفال خلال الدراسة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «في البداية يجب شرح للأطفال ما يترتب عليه في فترة الصباح نتيجة للسهر، ويتم عمل اتفاق وروتين ثابت للنوم كل يوم، بعد تناول وجبة العشاء والفيتامينات التي لا تسبب الآرق، ثم قراءة القصص أو لعب العاب معينة وقضاء وقت معين مع الأسرة، ومن ثم الخلود للنوم».

وتابعت المدربة المتخصصة، توضيح السلوكيات الواجب القيام بها قبل الخلود للنوم، قائلة: «يجب عمل اتفاق حتى لا يحدث العند بين الأطفال والأهالي، إذ أن التغيير المفاجئ الملزم يرفضه الطفل، ويولد هرمونات الضغط والغضب، ومحاولة التوصل لحل يرضى جميع الأطراف والمشاركة فيه، إذ تجعل الوضع أفضل بكثير».

طرق إعادة تنظيم نوم الأطفال قبل الدراسة

ولمحاولة إعادة تنظيم نوم الأطفال قبل الدراسة، قبل اليوم الذي يلي أول يوم دراسة، قالت نهى إيهاب: «يجب ترك مساحة للطفل للتعبير عن مشاعره، والتعامل معه بشكل مساعد، وهو الأمر الذي يجعل الطفل في حالة من الهدوء، ما يجعل هرمون النوم يختفي ويأتي مكانه هرمون الغضب الذي يسبب نتائج عكسية، كما يمكن الاعتماد على بعض المشروبات المهدئة مثل اليانسون واللافندر واللبن، وعدم تحليتها بالعسل».