مصمم أزياء يوضح كيفية اختيار ملابس تخفي النحافة.. بينها الميريت والسك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص كل فتاة على مظهرها وأناقتها، وباختلاف أشكال الأجسام لكل فتاة وحجمها يختلف طريقة اختيارها لملابسها، فتعاني الفتيات النحيفة من صعوبة ارتداء قطع الملابس الخاصة بها لتكون ملائمة على جسدها، وفي السطور القادمة ستتعرفين على كيفية اختيار الملابس كي لا تظهر نحافة جسدك بطريقة سهلة.

أوضح مصمم الأزياء، أحمد فايز لـ«هن»، كيفية اختيار ملابسك لإخفاء نحافتك، ولذلك يجب عليك الابتعاد عن الملابس الضيقة وارتداء تفصيلات الواسع منها:

كيفية اختيار ملابسك لإخفاء نحافتك

- يجب عليك اختيار ارتداء الفساتين والتنانير مثل الأميرات، لأنها من القطع المهمة التي يجب عليك ارتدائها لإخفاء شكل نحافة جسدك، وتعطيك شكلًا أنيقًا.

- وكذلك ارتداء قطعة ملابس تكون تفصيلها كلوش لتعطي تصميمها الكشكاش حجم أكبر لجسدك.

- كما أن قطعة الملابس المفصلة على شكل الرافيلز، فإنها تعطي شكل جمالي لجسدك وتعطي حجم له.

- عند ارتدائك لتصميم الميريت أو السك، يجب تركيب اكستنشن ليعطي مساحة للجسم من الخلف.

- وجود تصميمات متطايرة أو أوف شولدر في الجزء العلوي تعطي شكل أفضل للجسم النحيف.

- اختيارك للملابس ذات النقشات الكثيرة، تعطي الشعور بالوسع للجسم.

أشياء يجب عليك الانتباه لها كي لا تبرز نحافتك بطريقة غير لائقة

- ارتدائك للأكمام الطويلة أو الواسعة، فستغطي على إنحنائات جسدك.

- ارتداء البناطيل الضيقة، لأنها ستبرز نحافة جسدك، واستبدالها بالواسعة.

- ارتداؤك للتنانير المستقيمة، لأنها ستظهر جسدك.

- تجنب ارتداء الأحزمة عند الوسط، لأنها ستبين حجم جسدك الصغير.