ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا؟.. سؤال يخطر على بال الكثير من الأشخاص، كونها تعد من الأكلات الشعبية المتوفرة سواء في المنزل أو العربات أو المطاعم.

ويتساءل البعض عن هل تناول الفول والطعمية بشكل يومي لها أضرار على الصحة أم لا؟، وهو ما شرحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص معرفة قاعدة خلال تناول الوجبات الغذائية، وهي ضرورة التنويع في الطعام، للحصول على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا؟

وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أنه عندما يعمل الشخص على تثبيت نوع معين من الطعام، ذلك يعني أنه يحصل على نفس العناصر الغذائية مثل الفول والطعمية؛ خاصة أنه نوع واحد لاحتوائهما على الصنف ذاته، أي أن أصلهما الفول، باختلاف أن الطعمية تحتوي على الخضروات، لكن لا يحصل الإنسان على فوائدها بسبب أنها تقلى، ما يحدث تلفًا بها.

ونصح «الحوفي» بالتنويع في الوجبات يوميا، أي على سبيل المثال وجبة الإفطار بدلا من تناول يوميا الفول والطعمية يمكن استبدالها أنواع مختلفة من منتجات الألبان أو البيض أو الكورن فليكس وغيره، مشيرا إلى أن الإفطار من أهم الوجبات، كونها تعطي الجسم الطاقة التي تجعله يستكمل يومه بنشاط لأداء مهامه.

فوائد الفول والطعمية

وشرح أستاذ علوم الأغذية أن الفول والطعمية من الأكلات المفيدة كونها تعطي الشخص الشعور بالشبع لمدة طويلة، لكن أيضا لا تحتوي على المغذيات المتنوعة، أي لا يوجد بروتين أو أملاح معدنية أو فيتامينات الهامة.

وأجاب الحوفي على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا؟، قائلا: إن الأمر على حسب الشخص إذا كان سليم، أي ليس لديه أمراض، حينها لا تحدث مشكلة كبيرة، لكن مع تكرار الأمر ربما يحدث عسر هضم، ولا يستفاد الإنسان من الوجبة.

أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكر أو السمنة أو القولون، لا يفضل تناولهم الفول والطعمية بشكل يومي؛ لأن ذلك سيؤثر على صحة الشخص من خلال حدوث تقلصات بالمعدة وغازات، ويمكن الإصابة بالسمنة بسبب السعرات الحرارية العالية.