اصنع بنفسك أفكار زينة لأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل اقترب عيد ميلاد أحد أفراد العائلة؟ أو أحد أصدقائك ولا تعلم كيف تقوم بتزين المكان للاحتفال بعيد ميلاده؟

قد يعتقد الكثيرون أن تزيين حفلات أعياد الميلاد أمراً صعبًا، وقد يلجأ البعض لمنظمي الحفلات، ولكنه يُفاجئ بتكلفة خرافية خارج حدود ميزانيته.

لذا في هذا المقال يساعدك الخليج 365 بالاحتفال بأهلك وأصدقائك دون تكلفة عالية، ونرشح لك أفضل منتجات لأعياد الميلاد بسيطة وسهلة الاستخدام وتوفر عليك وقت ومجهود، ومال أيضًا .

ستارة لامعة باللون الذهبي

رائعة لأعياد الميلاد، والمناسبات، يمكن استخدام قطعة أخرى في حال كانت المساحة كبيرة.

تأتي بخصم 5%

زينة ورق بعبارة هابي بيرث داي

تأتي بألوان رائعة ومبهجة تصلح للفتيات، توفر الوقت والجهد والمال، وهي مصنوعة من الورق المقوى السميك وتأتي مع خيط قوي وأنيق.

تعامل مع اللافتة بعناية، قم بتخزينها داخل الحقيبة القابلة للإغلاق وإعادة استخدامها في أعياد الميلاد القادمة.

100 قطعة بالونات لأعياد الميلاد

تأتي بمجموعة ألوان مختلفة ورائعة لتزيين أعياد الميلاد وإضافة بهجة للمناسبات

بالونات عالية الجودة مصنوعة من اللاتكس الطبيعي وهي أكثر سمكًا من معظم البالونات الأخرى التي يتم تسويقها. بالونات عيد ميلاد سعيدة غير سامة وقابلة للتحلل البيولوجي ويمكن ملؤها بالهيليوم والهواء.

لافتة عيد ميلاد سعيد مجمعة مسبقًا- مع بالونات كونفيتي

تحتوي مجموعة لافتة عيد الميلاد هذه على لافتة واحدة سوداء بعبارة Happy Birthday بحروف ذهبية وخيط من الساتان، و8 بالونات ذهبية ولفة واحدة من شريط البالون، قم بتزيين حفلتك مع ديكورات أعياد الميلاد الذهبية والسوداء اللافتة للنظر

ماكينة نفخ البالونات الكهربائية

يعتبر منفاخ هواء البالونات الأوتوماتيكي الرفيق المثالي لجميع احتياجاتك في الحفلات والديكور، يسمح لك بنفخ البالونات بسهولة لتستخدمها لجميع احتياجات الزينة.

يحتوي منفاخ الهواء على صندوق تخزين سلكي يسمح لك بالحفاظ على مساحتك نظيفة بعد الاستخدام، وبفضل جهاز الحماية التلقائي، يفصل منفاخ الهواء تلقائيًا عندما يترك دون مراقبة لفترة طويلة، يناسب البالون اللاتكس والبالون الزخرفي

شريط ربط بشريط من البلاستيك الشفاف

عبارة عن شريط بلاستيك شفاف مفرغ ،يتم ربط البلالين من خلاله وتعليقها في شكل متسلسل،أو نصف دائري وأشكال أخري.

مفرش طرابيزة عيد ميلاد

مصنوع من مواد عالية الجودة، ويضيف مظهراً أكثر أناقة للمناسبات المنزلية