صورة «المثوى الأخير» للملكة إليزابيث تخطف الأنظار.. دُونت عليه هذه الأسماء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر قصر باكنجهام مؤخرًا، صورة المثوى الأخير للملكة إليزابيث المتواجد بالكنيسة الملكية في قلعة وندسور، والذي جاء بتصميمًا مميزًا يليق بمكانة الملكة الراحلة في قلوب شعبها من سكان أنحاء المملكة المتحدة.

تفاصيل المثوى الأخيرة للملكة إليزابيث

ووُضع الحجر الخاص بالملكة إليزابيث الثانية والمصنوع من الرخام البلجيكي الأسود، في كنيسة الملك جورج السادس، التي أمرت الملكة الراحلة في عام 1962، بأن تكون مدفنًا لوالدها جورج السادس، ومن ثم تم دفن الملكة إليزابيث بالمكان ذاته، وذلك حسب ما نقلت شبكة «رويترز» العالمية.

وتم الحفر على الحجر بالكتابة النحاسية، حيث تم تدوين أسماء وتواريخ ميلاد ووفاة والدي الملكة إليزابيث الثانية، الملك جورج السادس، والملكة إليزابيث الأم، في أعلى سطرين، ومن ثم تلتهم اسم الملكة إليزابيث الثانية وتواريخ ميلادها ووافتها، وفي النهاية تم تدوين اسم زوجها الأمير فيليب وتواريخ ميلاده ووفاته.

وتم تزيين الحجر الخاص بمدفن الملكة إليزالبيث بباقات متنوعة من الورود الملونة، والتي أعطت مظهرًا جذابًا للمكان.

دفن شقيقة إليزابيث الثانية بالقلعة

جدير بالذكر أن الأميرة مارجريت، الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث دُفنت أيضًا بالكنيسة الصغيرة في قلعة وندسور التي تقع غرب العاصمة البريطانية لندن.

وكانت توفيت إليزابيث الثانية يوم 8 سبتمبر الجاري في قلعة بالمورال، وذلك أثناء تواجدها بمنزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية، حيث جاءت وفاتها بعد مرور 70 عامًا من صعودها على العرش.