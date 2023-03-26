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مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية في الرياض  (رجال / نساء) في ستاربكس ، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– باريستا.

موقع العمل:
– في شمال الرياض.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– مبادئ باللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/09/03هـ الموافق 2023/03/25م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة باريستا – شمال الرياض) في عنوان البريد:
[email protected]

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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