شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في هيئة تطوير حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في منطقة حائل.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير حائل

وأبرزت هيئة تطوير منطقة حائل، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.

– أخصائي عقود.

– مدير إدارة الدراسات والبحوث.

– أخصائي التخطيط الاستراتيجي (عدد وظيفتين).

– أخصائي دراسات وبحوث استراتيجية (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تطوير منطقة حائل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2023م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)