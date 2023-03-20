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صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة الشبكات:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة درجة بكالوريوس في تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
  •  الحد الأدنى للخبرات المطلوبة: 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

أخصائي عمليات الخزينة – الأصول المالية:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو ما يعادلها.
  • في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
  •  الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ  20  مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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