شكرا لقرائتكم 70 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة: 1- مساعد تنفيذي (4 وظائف). 2- أخصائي أول تطوير السياسات. 3- مدير مركز الاتصال (وظيفتان). 4- رئيس التخطيط الاجتماعي والاقتصادي. 5- رئيس إدارة المرافق المواقع التراثية. 6- مسؤول أول ضمان الجودة. 7- رئيس تحليل الأعمال. 8- مسؤول أول تحليل البيانات والإحصاء. 9- رئيس المنتجات وتجربة العملاء. 10- مدير الأصول الرقمية. 11- مُحلل بيانات. 12- أخصائي أول تحليلات البيانات. 13- أخصائي البرنامج. 14- أخصائي أول الحوكمة والرقابة. 15- مدير تخطيط الأحداث وإعداد التقارير. 16- أخصائي دعم العمليات. 17- أخصائي التسويق الإلكتروني. 18- مدير التسويق. .. وأخرى. التخصصات المطلوبة: – التخصصات الإدارية. – التخصصات الهندسية. – التخصصات التقنية. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا