وظائف

وظائف شاغرة بشركة نيوم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد إداري: – شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم. – مهارة التعامل مع الحاسب الآلي. – لغة إنجليزية. – يفضّل معرفة عمليات مكتب المساعدة أو مركز الاتصال. 2- مهندس مدني: – راتب يصل (13,000 ريال). – درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. – المعرفة الجيدة في التعامل مع برامج التصميم مثل برنامج اوتوكاد و  3D Max  وغيرها من البرامج الهندسية. – القدرة على التخطيط بكفاءة ودقة عالية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا  
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا