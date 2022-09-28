شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.