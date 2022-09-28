شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:1- مساعد إداري: – شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم. – مهارة التعامل مع الحاسب الآلي. – لغة إنجليزية. – يفضّل معرفة عمليات مكتب المساعدة أو مركز الاتصال. 2- مهندس مدني: – راتب يصل (13,000 ريال). – درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. – المعرفة الجيدة في التعامل مع برامج التصميم مثل برنامج اوتوكاد و 3D Max وغيرها من البرامج الهندسية. – القدرة على التخطيط بكفاءة ودقة عالية.
موعد التقديم:– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.