شكرا لقرائتكم اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من المقرر أن ينتهي اليوم الأربعاء، التقديم على الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية للجنسين بالمرتبة الخامسة حتى الثامنة. 210 وظيفة وفتحت وزارة الخارجية باب التقديم لشغل 210 وظيفة إدارية بالمراتب من (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) على سلم رواتب الموظفين العام عبر منظومة التوظيف (جدارة+)، موضحة أن جميع الوظائف لا تتطلب الخبرة. وتشمل التخصصات المطلوبة: – الهندسة – القانون – الإدارة – الترجمة – الإعلام – العلاقات العامة – المالية – الوثائق والمحفوظات – التقنية – الفنية – المالية – التعاون الدولي. آلية التقديم على الوظائف: 1- الدخول على منظومة التوظيف جدارة +. 2- التأكد من صحة البيانات، وفي حالة صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. 3- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. 4- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.