شكرا لقرائتكم وظائف بـ مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) توفر وظائف في (مكة المكرمة، الدمام، حائل، سكاكا)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة): – سعودية الجنسية. – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها. – الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال. 2- مدربة (حائل، سكاكا): – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريب تنسيق الزهور وتغليف الهدايا. 3- مدير تقنية المعلومات (الدمام): – سعودي الجنسية. – بكالوريوس نظم المعلومات أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات. – القدرة على تحمل ضغط العمل. التفاصيل: 1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة): اضغط هنا 2- مدربة (حائل): اضغط هنا 3- مدربة (حائل): اضغط هنا 4- مدير تقنية المعلومات (الدمام): اضغط هنا موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن طريقة التقديم: – تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + اسم المدينة في عنوان البريد):