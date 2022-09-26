شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ جامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:1- كلية إدارة الأعمال:
– مشرف برنامج ماجستير إدارة الأعمال. – مشرف إدارة التعليم والتطوير التنفيذي. 2- كلية الهندسة:
– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).
3- كلية القانون والعلاقات الدولية:
– وظائف أكاديمية (القانون).
– موظف إداري. 4- كلية الصيدلة:
– وظائف أكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ). 5- كلية العلوم والدراسات العامة:
– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات). 6- عمادة السنة التحضيرية:
– مدرس لغة – اللغة الإنجليزية. 7- وظائف غير أكاديمية:
– أخصائي إداري. – مهندس DevOps. – أخصائي الإرشاد وتنمية المهارات. – مُحلل أعمال. – مُحلل نظم تقنية المعلومات. – مدير التعلم والتدريب. – مساعد تنفيذي. – مسؤول البحث والابتكار. – مسؤول القبول والتسجيل. التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال. – الإدارة المكتبية. – الهندسية المعمارية. – الهندسة الصناعية. – الهندسة الميكانيكية. – الهندسة الكهربائية. – الأمن السيبراني. – الذكاء الاصطناعي. – التعلم الآلي. – الموارد البشرية. – علم النفس. – المالية. – العلاقات العامة. – القانون. – الصيدلة الإكلينيكية. – الصيدلة الكيميائية. – الكيمياء التحليلية. – الفيزياء. – اللغة الإنجليزية. – علوم الحاسب. – هندسة الحاسب. – هندسة البرمجيات. – تقنية المعلومات. – إدارة المعلومات. – أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (مع اختيار الكلية أو القسم
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