شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ جامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:

3- كلية القانون والعلاقات الدولية: – وظائف أكاديمية (القانون). – وظائف أكاديمية (القانون).

طريقة التقديم:

– مشرف برنامج ماجستير إدارة الأعمال. – مشرف إدارة التعليم والتطوير التنفيذي.– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).– موظف إداري.– وظائف أكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).– مدرس لغة – اللغة الإنجليزية.– أخصائي إداري. – مهندس DevOps. – أخصائي الإرشاد وتنمية المهارات. – مُحلل أعمال. – مُحلل نظم تقنية المعلومات. – مدير التعلم والتدريب. – مساعد تنفيذي. – مسؤول البحث والابتكار. – مسؤول القبول والتسجيل.– إدارة الأعمال. – الإدارة المكتبية. – الهندسية المعمارية. – الهندسة الصناعية. – الهندسة الميكانيكية. – الهندسة الكهربائية. – الأمن السيبراني. – الذكاء الاصطناعي. – التعلم الآلي. – الموارد البشرية. – علم النفس. – المالية. – العلاقات العامة. – القانون. – الصيدلة الإكلينيكية. – الصيدلة الكيميائية. – الكيمياء التحليلية. – الفيزياء. – اللغة الإنجليزية. – علوم الحاسب. – هندسة الحاسب. – هندسة البرمجيات. – تقنية المعلومات. – إدارة المعلومات. – أو ما يعادلها.– من خلال الرابط التالي (): اضغط هنا