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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية
STC عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:1- مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 2- مُشرف الإدارة الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 3- محلل أول الاتصالات التسويقية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. 4- مشرف مراقبة مالية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 5- أخصائي موازنة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. 6- مشرف العلاقات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.