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وظائف شاغرة لدى شركة STC

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البندري الحربي لـ”متابعات الخليج 365”: لا حد لطموحي

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات STC عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 2- مُشرف الإدارة الاستراتيجية: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 3- محلل أول الاتصالات التسويقية: – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. 4- مشرف مراقبة مالية: – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 5- أخصائي موازنة: – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. 6- مشرف العلاقات الاستراتيجية: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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