وظائف شاغرة لدى شركة STC

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الوظائف المتاحة: 1- مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 2- مُشرف الإدارة الاستراتيجية: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 3- محلل أول الاتصالات التسويقية: – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. 4- مشرف مراقبة مالية: – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. 5- أخصائي موازنة: – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. 6- مشرف العلاقات الاستراتيجية: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا