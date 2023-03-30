اليابان | ارتفاع عدد حالات الانتحار في اليابان في 2022

مجتمع 30/03/2023

ارتفع إجمالي عدد حالات الانتحار في اليابان بنسبة 4.2٪ في عام 2022، وكان هناك أكثر من 500 حالة انتحار بين طلاب المدارس لأول مرة منذ بدء التسجيل.

بلغ عدد حالات الانتحار في اليابان عام 2022 ما مجموعه 21881 حالة، بزيادة قدرها 297 حالة عن العام السابق. ارتفع معدل الانتحار، أو عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف شخص، بمقدار 0.8 إلى 17.5. تم تجميع هذه البيانات من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بناءً على إحصاءات من وكالة الشرطة الوطنية.

حسب السبب أو الدافع، كانت ”القضايا الصحية“ هي الأكثر شيوعًا، كعامل مساهم في 12774 حالة انتحار، تليها ”قضايا الأسرة“ (4.775 حالة انتحار)، و ”القضايا الاقتصادية / المعيشية“ (4697 حالة انتحار).

ازدادت حالات الانتحار بين الرجال لأول مرة منذ 13 عامًا، حيث ارتفعت بمقدار 807 عن العام السابق إلى 14746. حالة. بالنسبة للنساء، ارتفع العدد للسنة الثالثة على التوالي، بمقدار 67 حالة ليصل إلى 7135 حالة. حسب الفئة العمرية، كانت هناك معظم حالات الانتحار بين الأشخاص في الخمسينات من العمر، بزيادة قدرها 475 حالة ليصل العدد إلى 4093 حالة. كانت الأرقام مرتفعة أيضًا لمن هم في الأربعينيات من العمر، حيث بلغ عددهم 3665 حالة، ومن هم في السبعينيات من العمر، حيث بلغ عددهم 2994 حالة.

بلغ عدد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين انتحروا 514 حالة، وهذه هي المرة الأولى التي تجاوز فيها هذا الرقم حالة500 منذ بدء الاحتفاظ بالإحصاءات في عام 1980. ويُعتقد أن أحد العوامل المساهمة في هذه الزيادة هو أن أكثر واجه الأطفال مشاكل بسبب عدم قدرتهم على التواصل بشكل صحيح مع أصدقائهم ومعلميهم أثناء جائحة كورونا.

وكانت المحافظة التي سجلت أعلى معدل انتحار هي ياماناشي بعدد 24.7 حالة. أكيتا، 23.7 حالة، وميازاكي 22.7 حالة، كان لهما أيضًا معدلات عالية. أدنى معدل كان 12.5 حالة في توكوشيما. كان معدل طوكيو 17.1 حالة.

تقول وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إنه في كثير من الحالات يشعر الناس بأنهم مدفوعون للانتحار بسبب القضايا الاجتماعية التي يمكن معالجتها، لذا فإن الحكومة تعزز تدابير الوقاية الشاملة من الانتحار التي تشمل الصحة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم والعمل، وغيرها من المجالات. وقد أنشأت موقعًا إلكترونيًا خاصًا به خطوط هاتفية ساخنة وخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل لاين يوفر الموقع أيضًا معلومات سهلة الفهم حول الإجراءات الحكومية لمنع حالات الانتحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)