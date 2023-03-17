اليابان | 12 عامًا من الكارثة: نظرة على أخر تطورات أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة

كوارث 17/03/2023

نقوم بمراجعة البيانات الخاصة بأعمال إعادة الإعمار في منطقة توهوكو بعد 12 عامًا من الكارثة الثلاثية التي بدأها زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011.

12 عامًا من الكارثة

ضرب زلزال شرق اليابان الكبير قبالة ساحل سانريكو في منطقة توهوكو في 11 مارس/ آذار 2011، مما تسبب في كارثة ثلاثية مدمرة. سجلت الهزات من الزلزال الذي بلغت قوته 9.0 درجة 7 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية في كوريهارا في شمال محافظة ميياغي ومن الأدنى إلى 6 في المناطق التي تمتد إلى ثماني محافظات أخرى. تسبب الزلزال في حدوث تسونامي هائل ضرب المدن على طول الساحل الشمالي الشرقي للمحيط الهادئ لليابان، حيث وصل ارتفاعه إلى 9.3 متر في سوما بمحافظة فوكوشيما، و8.6 متر في إيشينوماكي في ميياغي، و8.5 متر في مياكو بمحافظة إيواتي. تسبب التسونامي أيضًا في انهيار ثلاثي في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية.

لا تزال الخسائر البشرية هي أكثر ذكرى مؤثرة في الدمار الذي خلفته الكارثة. وفقًا لبيانات وكالة إعادة الإعمار، بلغ عدد الوفيات حتى 11 سبتمبر/ أيلول 19759 شخصًا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بالكوارث من الانتحار والمرض، مع وجود 2553 شخصًا في عداد المفقودين. كما تم تدمير أكثر من 120.000 منزل. على الرغم من انخفاض أعداد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل مطرد بعد مرور 12 عامًا منذ الكارثة وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لا يزال 31438 شخصًا في أماكن إقامة مؤقتة في توهوكو، وكانتو، ومناطق أخرى. الغالبية، حوالي 21000 شخص تم إجلاؤهم، هم من محافظة فوكوشيما، المتمركزة في المجتمعات المحلية بالقرب من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطلة.

تقدم عملية إعادة الإعمار

اكتملت معظم مشاريع الإسكان العام المخطط لها لضحايا الكوارث، وحوالي 30 ألف وحدة سكنية عامة و18 ألف قطعة أرض مرتفعة للمنازل الخاصة. كما تم الانتهاء إلى حد كبير من العمل في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك طريق سانريكو السريع الذي يبلغ طوله 359 كيلومترًا، والذي تم افتتاحه بالكامل في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي يربط سينداي في ميياغي بهاتشينوهي في محافظة أوموري. استؤنفت خدمة القطارات في القسم الأخير المتضرر من الكارثة من خط جي آر جوبان بين محطة توميؤكا ومحطة نامي في فوكوشيما في مارس/ آذار 2020.

تمت استعادة جميع الأراضي الزراعية ومرافق إنتاج المأكولات البحرية تقريبًا في المناطق التي ضربها تسونامي في إيواتي وميياغي وفوكوشيما. حتى سبتمبر/ أيلول 2022، بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتاحة للزراعة 95٪ من مستويات ما قبل الكارثة، في حين أعيد فتح 98٪ من مرافق إنتاج المأكولات البحرية الراغبة في استئناف العمليات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

قطعت مصايد الأسماك في فوكوشيما خطوات واسعة في استعادة السمعة التي تضررت بسبب مخاوف السلامة المتعلقة بالمصيد والقيود المفروضة على أماكن عمل القوارب. تم تنفيذ الصيد التجريبي الذي يركز على الصيد بشباك الجر على قاع البحر على طول الساحل حتى مارس/ آذار 2021، وحيث تبين أن المصيد آمن، تستعد مصايد الأسماك المحلية الآن لزيادة الإنتاج.

فتح المناطق المحظورة

تم إحراز تقدم في أعمال إزالة التلوث في المجتمعات القريبة من فوكوشيما دايئيتشي، على الرغم من أن أجزاء من ست بلديات لا تزال مغلقة أمام السكن. يتقدم وقف تشغيل مفاعلات المحطة ببطء.

كثفت الحكومة عمليات إزالة التلوث ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى في مناطق خاصة داخل المناطق المغلقة للسكن إلى أجل غير مسمى، وفي يونيو/ حزيران 2022 بدأت في السماح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة بشكل دائم. خففت السلطات القيود في مناطق كاتسوراو وأكوما وفوتابا، بما في ذلك السماح للسكان بالمبيت في منازلهم، مع توقع رفع أوامر الإخلاء في نامي وتوميؤكا وإيتاتي في وقت ما من هذا العام. ومع ذلك، لم يعرب سوى عدد قليل من الأشخاص عن اهتمامهم بالعودة.

تصريف المياه المعالجة

أعلنت الحكومة اليابانية في 13 أبريل/ نيسان 2021 أنها تعتزم تصريف المياه المعالجة منخفضة المستوى الإشعاعي من فوكوشيما دايئيتشي إلى المحيط، ومنذ ذلك الحين حددت الفترة لبدء تصريف المياه في الربيع أو الصيف من هذا العام. أثارت الخطة انتقادات حادة من صناعة الصيد المحلية وغيرها.

استمرار قضايا التعويضات

في عام 2022، أصدرت المحاكم سلسلة من الأحكام في العديد من حوالي 30 دعوى جماعية تم رفعها بسبب الانهيار في مصنع فوكوشيما دايئيتشي. في نوفمبر/ تشرين الثاني، تحركت الحكومة لتوسيع نطاق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالحادث النووي بعد أن انتهت المحكمة العليا من العديد من الأحكام التي أمرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بدفع المزيد من التعويضات للضحايا. في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أعلنت شركة تبيكو أنها ستقدم ما يصل إلى 2.8 مليون ين للفرد الواحد كتعويضات.

في 18 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أيدت محكمة طوكيو العليا حكمًا سابقًا ببراءة رئيس تبيكو السابق كاتسوماتا تسونيهيسا ومديرين تنفيذيين آخرين بشأن تورطهم في الكارثة النووية، حيث قال القاضي في القضية إن الثلاثي لم يكن بإمكانهم التنبؤ احتمال حدوث التسونامي الذي ضرب المحطة النووية. يتعارض هذا مع حكم منفصل صدر في يوليو/ تموز 2022 في قضية رفعها مساهمو شركة تبيكو وخلصت فيها محكمة دنيا إلى أنه كان من الممكن تجنب الحادث وأمرت المديرين التنفيذيين الثلاثة ومسؤول كبير آخر في الشركة بدفع 13 مليار ين كتعويضات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تجمع الناس في الساعات الأولى من يوم 30 أغسطس/ آب 2022 في حدث خارج محطة جي آر فوتابا للاحتفال برفع أوامر الإخلاء. جيجي برس)