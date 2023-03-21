انت الان تتابع خبر جدل جديد يخص ميسي: هل وقع للهلال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغرد تطبيق المطار الشريك الرسمي لنادي الهلال: "حيا الله ولدنا. جهزوا البشوت".

وأرفق التطبيق مع تغريدته صورة لظل ميسي بالرقم 10، رافعا يديه إلى السماء، بالطريقة التي اعتاد الاحتفال بها عند تسجيل الأهداف.



ووقع التطبيق عقد شراكة للسياحة والسفر مع نادي الهلال يمتد لموسم ونصف، وذلك في شهر نيسان من عام 2022.

وكان الإعلامي أحمد الفهيد قد أطلق العبارة نفسها عبر برنامج "أكشن مع وليد" عندما قال: "جهزوا البشوت احتفالا بالشيخ ميسي" في تلميح لاقتراب الهلال من إتمام الصفقة.

وكانت لقطة تتويج ميسي بكأس العالم 2022 لافتة حين ألبسه أمير قطر "البشت" العربي تقديرا له، وباتت مستخدمه بكثرة للدلالة على اقترابه من الدوري السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في ختام الموسم الجاري، ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.