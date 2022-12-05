انت الان تتابع خبر أمريكية تنجب طفلتها وتربح 100 ألف دولار في يوم واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أنجبت بريندا غوميز هيرنانديز، وهي مدبرة منزل تبلغ من العمر 28 عاماً من كونكورد، طفلتها، وفقاً لبيان صحفي صادر عن يانصيب نورث كارولينا.

لكن بعد ساعات فقط، علمت بريندا أنها ربحت 100 ألف دولار في يانصيب Powerball في ذلك اليوم.



قالت بريندا في بيان يانصيب نورث كارولينا: "أشعر وكأنها جلبت لي حظي. أنا ممتنة للغاية".

كانت استراتيجية بريندا لاختيار تذاكرها مستوحاة من أطفالها الآخرين، إذ استخدمت أعياد ميلاد أبنائها لاختيار أرقامها، وفقاً للبيان. اشترت تذكرتها الفائزة من متجر QuikTrip الصغير في كونكورد.

كما قالت في بيان اليانصيب: "بكيت عندما علمت. أنا متحمسة وسعيدة للغاية".

فيما حصلت الفائزة المحظوظة على جائزتها، وبلغت قيمة الجائزة 65.015 دولاراً بعد الضرائب، بحسب البيان. وقالت نورث كارولينا إن "مبلغاً كبيراً" من جائزتها سيُخصَّص لدفع ثمن منزلها.

