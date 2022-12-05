ميسي يرشح أربعة منتخبات للتتويج بكأس العالم

وبعد تأهل منتخب الأرجنتين لربع النهائي لمواجهة هولندا، تحدث ليونيل ميسي لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن كأس العالم وأبرز المرشحين للتتويج به، وقال: "الأرجنتين قوة في كرة القدم ودائما مرشحة للفوز باللقب، نعرف ذلك قبل القدوم لقطر بأننا ضمن المرشحين بالنظر لما قدمناه سابقا ويجب أن نؤكد ذلك على أرضية الملعب، ومن حسن الحظ فعلنا ذلك وعلينا أن نستمر خطوة بخطوة".وأضاف نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان عن بقية المرشحين: "نشاهد كل مباريات نهائيات كأس العالم، المباريات التي يسمح الوقت بمشاهدتها، البرازيل تلعب بشكل جيد بعيدا عن هزيمتها أمام الكاميرون ولكنها تظل أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، هناك أيضا فرنسا وإسبانيا التي رغم أنها تأهلت في المركز الثاني تلعب بشكل جيد عبر السيطرة على اللعب وتناقل الكرة".

وأكد ميسي أن إقصاء منتخب ألمانيا من دور المجموعات كان مفاجئا بالنسبة له، موضحا: "نعم فوجئت بإقصاء ألمانيا لأنها تمتلك لاعبين مهمين وفريقا شابا ولأن ألمانيا دائما بين الأفضل، وكانت مفاجأة أيضا لأنها ودعت البطولة من الدور الأول، لكنه كأس العالم ويؤكد إلى أي درجة هو صعب وإلى أي درجة الكل هنا متساو، وأن اسم المنتخب ليس مهما وأن المهم هو ما تراه في الملعب، وأصبح مستوى الجميع متقاربا وعلى قدم المساواة".



البرازيل تلعب بشكل جيد بعيدا عن هزيمتها أمام الكاميرون ولكنها تظل أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، وهناك أيضا فرنسا وإسبانيا.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في ربع النهائي، وقد يواجه في حالة التأهل منتخب البرازيل في نصف النهائي، حال تجاوز زملاء نيمار كوريا الجنوبية في دور الـ16 ثم المتأهل من كرواتيا واليابان في ربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي في 9 و10 كانون الاول الجاري.

