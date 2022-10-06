انت الان تتابع خبر غرب كربلاء: خدمات غائبة وحياة معدومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعاني مناطق غرب محافظة كربلاء اهمالا واضحا في مستوى الخدمات، وسط مطالبات شعبية بالتفاتة حكومية من خلال توفير الخدمات الاسياسية.

لا شيء هنا يرمز للحياة والعيش الكريم فلا ماء ولا خدمات ولا حتى كهرباء التي رفعت اسلاكها على جذوع النخيل. مدارس كرفانية وخدمات اساسية انعدمت.

سنوات طويلة مضت وحكومات تعاقبت والمناطق الواقعة في غرب كربلاء تعاني من الاهمال.

وانت تتجول في هذه االأحياء لا تجد سوى مشاهد لمناطق تنعدم فيها مظاهر الحياة العصرية وكأنها في طي النسيان وسط مطالبة الحكومة المحلية بالإلتفات لهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية.