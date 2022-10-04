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فرنسا تقاطع مونديال قطر 2022

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بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب عمدة باريس المسؤول عن ، بيير رابادان، لإذاعة "فرنسا بلو باريس": "هناك مشكلة تتعلق بالأثر البيئي"، مشيرا إلى "الملاعب المكيفة".

وأضاف أن "الظروف التي تم بناء فيها هذه المنشآت يجب أن تكون موضع تساؤل أيضا".


وتأتي هذه الخطوة رغم امتلاك شركة قطر للاستثمارات نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال رابادان: "تربطنا علاقات بناءة للغاية مع النادي (باريس سان جيرمان) ومالكيه، لكن ذلك لا يمنعنا من الانتقاد عندما نختلف".

ورفضت مدن فرنسية عدة إقامة شاشات لبث مباريات مونديال قطر احتجاجا "على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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