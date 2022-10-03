انت الان تتابع خبر بهذا الموعد.. اجتماع دولي بحضور بلاسخارت بشأن وضع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت بغداد".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام في العراق جينين بلاسخارات إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق".

