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بهذا الموعد.. اجتماع دولي بحضور بلاسخارت بشأن وضع العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت بغداد".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام في العراق جينين بلاسخارات إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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