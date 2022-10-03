انت الان تتابع خبر بهذا الموعد.. اجتماع دولي بحضور بلاسخارت بشأن وضع العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت بغداد".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام في العراق جينين بلاسخارات إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام في العراق جينين بلاسخارات إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق".