انت الان تتابع خبر منافسات قوية ومباريات بالجملة.. عودة عجلة الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل
وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-
أرسنال × توتنهام – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولهام × نيوكاسل يونايتد – الرابعة عصرا
ليفربول × برايتون – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون × إيفرتون – الرابعة عصرا
كريستال بالاس × تشيلسي – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
بورنموث × برينتفورد – الرابعة عصرا
وست هام × وولفرهامبتون – السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:-
قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect
خيتافيX بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect
إشبيلية X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect
ريال مايوركا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:-
نابوليX تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
إمبوليX ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني:-
لايبزيج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا
كولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 3:30 عصرا
فولفسبورج Xشتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج Xرين – الساعة 5 مساء
باريس سان جيرمانX نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 مساء
أضنة ديمرسبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء