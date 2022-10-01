انت الان تتابع خبر منافسات قوية ومباريات بالجملة.. عودة عجلة الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرة أخرى بدءا اليوم، بعدما توقفت المسابقة الأقوى فى العالم خلال فترة التوقف الدولى وفقا لأجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم على النحو التالي:مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-أرسنال × توتنهام – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumفولهام × نيوكاسل يونايتد – الرابعة عصرا ليفربول × برايتون – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامبتون × إيفرتون – الرابعة عصراكريستال بالاس × تشيلسي – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumبورنموث × برينتفورد – الرابعة عصراوست هام × وولفرهامبتون – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:-

قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect

خيتافيX بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect

إشبيلية X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

ريال مايوركا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:-

نابوليX تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

إمبوليX ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني:-

لايبزيج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا

كولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 3:30 عصرا

فولفسبورج Xشتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج Xرين – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمانX نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 مساء

أضنة ديمرسبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء