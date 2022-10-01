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منافسات قوية ومباريات بالجملة.. عودة عجلة الدوريات الأوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - وتعود منافسات الممتاز، مرة أخرى بدءا اليوم، بعدما توقفت المسابقة الأقوى فى العالم خلال فترة التوقف الدولى وفقا لأجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-   
أرسنال × توتنهام – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولهام × نيوكاسل يونايتد – الرابعة عصرا
× برايتون – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون × إيفرتون – الرابعة عصرا
كريستال بالاس × – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
بورنموث × برينتفورد – الرابعة عصرا
وست هام × وولفرهامبتون – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة:-
قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect
 خيتافيX بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect
إشبيلية X  أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect
ريال مايوركا  X  – الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports Connect 

         
مواعيد مباريات والقنوات الناقلة:-
نابوليX تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 
إمبوليX ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني:-
لايبزيج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا    
كولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 3:30 عصرا          
فولفسبورج Xشتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا              
 فيردر بريمن  X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء     

           
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج Xرين – الساعة 5 مساء         
 باريس سان جيرمانX  نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي
 قيصري سبور X  طرابزون سبور – الساعة 4 مساء  
أضنة ديمرسبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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