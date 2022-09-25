انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة توثق التبرع بأعضائها السليمة بعد وفاتها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو عبر كل منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وأكدت تبرعها بأعضاء جسدها، إذ قالت: أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج لها، لأي إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة.

وأضافت: ممكن تفيد ناس كتير مش شخص واحد، لأن الجسد هيفنى وينتهي وياكله الدود ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى أكتر إنسانية وبنخفف على الآخرين.

وتابعت قائلة: أكيد مفيش حد بيطول عمر حد، والعمر له وقته ومكتوب، لكن على الأقل بنخفف عن غيرنا الألم وبنحميهم من الحياة التعيسة والأدوية الكتير، وأتمنى ننشر هذه الثقافة والوعي الإنساني المهم.

وأكدت إلهام شاهين: سألت شيوخ كتير مستنيرين وقالوا لي حلال، وإنهم معلنين ومتبرعين بأعضاء جسدهم، ويا ريت كل إنسان مستنير وبيحب الإنسانية والخير يعمل كده، ويا ريت الدولة تعمل خانة في الرقم القومي يكون مكتوب فيها أنا متبرع، أو موافق، علشان لما يموت حتى لو أهله ما عملوش ده الدولة تستفيد وتاخد الجثمان، ولازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء لمن يريد، مختتمة: يا رب نقدر كلنا نعمل خير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة.

وقالت إلهام شاهين، إنها أول مَن وثقت توكيلًا رسميًا في الشهر العقاري للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، مشيرة إلى أنها أبلغت إخوتها بالأمر، حت يتصرفون وفق الإجراءات المناسبة، بعد وفاتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الشمس»، مساء السبت، أنها من أوائل الذين نادوا بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، موضحة أنها نشرت فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، نادت فيه بالأمر؛ لأنها ترى بأن التبرع بعد الوفاة بمثابة خير.

وتابعت: بعد الموت تلك الأعضاء تذوب في الأرض ولا أحد يستفيد بها، والتبرع بها يرحم إنسانًا آخر من الآلام والأوجاع، لن نقول إنها ستطيل العمر لأنه مكتوب، لكن على الأقل سيعيش الفترة المتبقية في حياته بدون ألم، وهذا أكبر عمل خير.

وعقبت على تحريم البعض للتبرع بعد الوفاة، قائلة: عمر ما ربنا يحرم شيء إنساني يرحم البشر من الألم، ربنا إدانا مخ عشان نفكر بيه، إيه اللي هيضر الإنسان بعد ما يموت تتاخد أعضاءه؟ ممكن شخص أعمى يفتح بسبب قرنية.. أنا خلاص مت هعمل بيهم إيه؟ أي شيء إنساني يساعد الآخرين لازم يكون حلال.

وذكرت أن الدولة عليها تفعيل قانون التبرع بالأعضاء الصادر منذ سنوات، وتوضيح الخطوات التنفيذية الواجب اتباعها بعد وفاة الشخص المتبرع، وإنشاء بنوك للأعضاء لحفظها.