الملك تشارلز والأمير ويليام يختتمان مظلة الملكة الخضراء تكريماً للملكة إليزابيث

احتفل الملك تشارلز والأمير ويليام بنهاية مبادرة الملكة إليزابيث الراحلة التي أطلقتها؛ مظلة الملكة الخضراء Queen’s Green Canopy، من خلال زرع شجرة في حدائق منزل ساندرينغهام. وقد أعرب الملك تشارلز عن امتنانه لجميع الذين شاركوا في المظلة الخضراء للملكة، بعد أن أعلنت المبادرة أنها زرعت أكثر من ثلاثة ملايين شجرة، وفقاً لموقع Express.co.uk.

إطلاق مبادرة مظلة الملكة الخضراء

تم إطلاق المبادرة في مايو 2021؛ بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة، وتم تمديدها بعد وفاتها في سبتمبر من العام الماضي للسماح للناس بزراعة الأشجار كإشادة بالملكة الراحلة ولإكمال مشروعها الذي بدأته.

مع انتهاء المبادرة، قال الملك تشارلز: "من الصعب تصديق أن عامين قد مرَّا منذ أن زرعت أنا وأمي شجرة في وندسور جريت بارك للاحتفال ببدء مظلة الملكة الخضراء. ومع اقتراب موسم الزراعة الثاني من نهايته، ومع هذه المبادرة البالغة الأهمية، أردت بشكل خاص الإعراب عن خالص شكري للجميع من جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين ساعدوا في زراعة أكثر من ثلاثة ملايين شجرة لخلق حياة دائمة إرث باسم الملكة إليزابيث". وأضاف: "لقد أظهر هذا المشروع كيف يمكن للإسهامات البسيطة والعملية والإيجابية أن تُحدث فرقاً كبيراً، ولا يمكنني التفكير في المزيد من التكريم الملائم لحكم الملكة الراحلة الذي دام 70 عاماً".

الأمير ويليام يزرع شجرة مع والده الملك تشارلز

واحتفالاً بإسدال الستار عن مبادرة الملكة إليزابيث، انضم الأمير ويليام للملك تشارلز وقاما بزرع إحدى الأشجار الأخيرة، وهي شجرة أيسر acer، في حدائق منزل ساندرينغهام.

وقام السيد ديفيد أتينبورو، سفير مظلة الملكة الخضراء QGC، بزرع شجرة في ريتشموند بارك؛ بمناسبة انتهاء موسم الزراعة الثاني. وقال: "لقد خلقت مبادرة The Queen’s Green Canopy إرثاً وطنياً لا يُقدَّر بثمن لأطفالنا والأجيال القادمة والكوكب نفسه".

الملك تشارلز ناشط بيئي

الملك تشارلز هو عالم بيئي ومدافع ونشط للبيئة معروف مدى الحياة، ويعتقد أن جيل الشباب هو الأمل الوحيد للعالم لإنقاذه من الخطر. خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، شدد على أنه من الضروري أن يدرك العالم الحاجة إلى التحرك نحو ممارسات أكثر استدامة، حيث قال: "لقد أصبحت رجلاً عجوزاً محبطاً. كل شيء يبدو واضحاً بالنسبة لي. الجيل الشاب يعرف بالتأكيد".

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