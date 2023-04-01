فوائد وأضرار الفول الأخضر 

بيروت - نادين محمد - الفول الأخضر ويعرف أيضاً بالباقلاء، أحد أنواع البقوليات التي تمتلك شعبية كبيرة في مناطق الصين والشرق الأوسط، وهو أحد أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفتها الحضارات القديمة ويطلق عليه لحم الفقير لما يمتلكه من قيمة غذائية مرتفعة، إذ يحتوي على نسب وفيرة من البروتينات، الفيتامينات والمعادن.

في هذا المقال، سنبين خصائص وفوائد الفول الأخضر للجسم، كذلك أضراره.

خصائص الفول الأخضر

الصورة عن موقع Freepik



يمتلك الفول الأخضر العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كفيتامين B1 الذي يعرف بالثيامين Thiamine وكميات قليلة من فيتامين A ، C، K و B6 أو البيريدوكسين Pyridoxine، المنغنيز، النحاس، الفوسفور، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الزنك، الكالسيوم، السيلينيوم، إضافة إلى حمض الفوليك Folic Acid أو ما يطلق عليه فيتامين B9.

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فوائد الفول الأخضر لصحة الجسم



• يحتوي كوب واحد من الفول الأخضر على 10 % من احتياجات الجسم لهذا الحمض الذي له دور مهم لصحة خلايا الجسم وتكوين الحمض النووي. وبالتالي، يعتبر الفول الأخضر عنصراً غذائياً مفيداً للحوامل، إذ يمنع الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية، خاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.

• أيضاً، كوب واحد من الفول الأخضر يحوي ما يعادل 25 % من فيتامين C، وهي النسبة الموصى بها من احتياجات الجسم اليومية لهذا الفيتامين.

• يحتوي الفول الأخضر على فيتامين A الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة والرؤية.

• يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما يقي من أمراض القلب والسكري.

• البروتينات والألياف الغذائية الموجودة في الفول الأخضر تساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم وزيادة الشعور بالشبع، كما أن هذه النسبة الكبيرة من الألياف الموجودة في الفول الأخضر تساعد في خفض نسبة الدهون الضارة بالجسم.

• بدوره المنغنيز الذي يحويه الفول الأخضر مهم لصحة العظام، كما أن له دوراً في تحسين مستويات الجلوكوز في الدم.

• يحتوي الفول الأخضر على الحديد الذي يلعب دوراً في إنتاج خلايا الدم الحمراء ومنع الإصابة بفقر الدم.

• كذلك، البوتاسيوم في الفول الأخضر يساعد على خفض ضغط الدم.

• يحتوي الفول الأخضر على الليفودوبا Levodopa الذي يتحول إلى الدوبامين Dopamine، أحد النواقل العصبية الذي في التخفيف من عوارض مرض الباركنسون، تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.

• يحتوي الفول الأخضر على نسب وفيرة من مادة الكلوروفيل التي تقي من الإصابة بالأورام السرطانية.

أضرار الفول الأخضر

الصورة عن موقع Freepik



• يتسبب الإكثار من تناول الفول الأخضر بالإصابة بالانتفاخ والغازات.

• يؤدي الفول الأخضر إلى الإصابة لدى البعض بأنيميا الفول أو ما يعرف بالتفول، وهو كناية عن فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز Glucose، والذي يسبب العديد من العوارض الخطيرة، بما فيها ضيق في التنفس وزيادة معدل ضربات القلب.

• يجب تجنب تناول الفول الأخضر من قبل مرضى الاكتئاب الذين يتناولون أحد مثبطات المونوأمين أوكسيديز Monoamine oxidase inhibitor.

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