شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرجيم العكسى وكيف يمكن أن يساعدك فى الحفاظ على الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي العكسي هو ممارسة نظام غذائي يتبعه الرياضيون ولاعبو كمال الأجسام للحفاظ على مستوى طاقتهم والحفاظ على وزنهم في نفس الوقت.

ما هذا النظام الغذائي؟ وفقا لموقع " healthsite"،الهدف من هذا النظام الغذائي هو عدم اكتساب الوزن مرة أخرى بعد أيام من اتباع نظام غذائي، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول أي شيء، هذا النظام الغذائي هو عملية لمساعدة جسمك على التكيف مع تناول السعرات الحرارية العالية ولكن أيضًا لا يكتسب الوزن بسببه.

يساعد على زيادة طاقتكتساعدك الأنظمة الغذائية شديدة التقييد في الحفاظ على صحتك ، ولكنها قد تسبب اضطرابًا مزاجيًا بسبب الجوع وانخفاض الطاقة ومشاكل التركيز. ولكن ، اتباع نظام غذائي عكسي ليس له هذه الآثار اللاحقة. يمكنك أن تأكل مجموعة من الأطعمة الصحيةتتيح لك ممارسة النظام الغذائي هذه تناول المزيد من الطعام على مدار اليوم. هذا ممتع بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لأسابيع أو شهور في كل مرة لأنه يسمح بنطاق أوسع من الوجبات الصحية. تقليل آلام الجوعيمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية إلى تغيير مستويات العديد من الهرمونات التي تؤثر على الجوع والشهية. يساعد على إنقاص الوزنفي الوقت الحالي، يقتصر البحث على آثار اتباع نظام غذائي عكسي، معظم فوائده مدعومة فقط بالأدلة القصصية، ومع ذلك ، فإن زيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويعيد مستويات الهرمون إلى وضعها الطبيعي ، مما قد يعزز فقدان الوزن والحفاظ عليه.